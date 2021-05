L’attesa, la gioia al 93′ e la festa: il Venezia torna in Serie A

Dopo 19 anni il Venezia torna in Serie A: decisivo l’1-1 nella finale di ritorno giocata in casa contro il Cittadella, dopo la vittoria per 1-0 nella gara d’andata. La squadra di Paolo Zanetti è quindi la terza promossa della stagione 2020-21 dopo Empoli e Salernitana. Non se lo sarebbe aspettato nessuno, visto che gli arancioneroverdi erano partiti a inizio stagione per lottare per la salvezza. Invece, l’anno prossimo sarà Serie A per la prima volta dal 2001-02, ultimo campionato dei lagunari prima del prossimo.