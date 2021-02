Maxi assembramento davanti a San Siro per il Derby di Milano

Il derby di Milano è uno degli eventi più sentiti dai tifosi di Inter e Milan e l’entusiasmo per il 174esimo scontro tra le due squadre ha spinto le tifoserie, a poche ore dal calcio d’inizio, ad ignorare le regole anti-COVID in vigore in Italia, e in particolare in quella Milano che è stata una delle città più colpite dalla seconda ondata insieme all’intera Regione Lombardia, ad accalcarsi davanti allo Stadio Giuseppe Meazza portando con sé bandiere, striscioni, petardi e fumogeni.

Entrambe le fazioni si sono radunate davanti allo stadio chiuso al pubblico ormai da mesi. Da un lato la tifoseria interista, dall’altra quella milanista. Nessun contatto tra i due folti gruppi, grazie anche alla presenza delle forze dell’ordine schierata proprio per evitare che la situazione degenerasse.

Le forze dell’ordine riferiscono di almeno diecimila persone davanti a San Siro, un maxi assembramento in barba alle norme anti-COVID che milioni di italiani stanno rispettando con rigore e tanto sacrificio, in un momento in cui la curva del contagio in Italia sta di nuovo accelerando anche a causa delle varianti del virus che riescono a circolare più velocemente.