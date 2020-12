Napoli-Real Sociedad 1-1 – Il Napoli di Gennaro Gattuso chiude il Gruppo F di Europa League al 1° posto e accede nell’urna 1 del sorteggio per i sedicesimi di finale. Decisivo il pari al Diego Armando Maradona contro la Real Sociedad: Zielinski porta in vantaggio gli azzurri, per i baschi pareggio nei minuti di recupero con william Jose.