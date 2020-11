L’Italia di Roberto Mancini (Evani in panchina per l’occasione), batte la Polonia per 2-0 al Mapei Stadium di Reggio Emilia: le reti di Jorginho su calcio di rigore nella prima frazione di gioco e del subentrato Berardi nella ripresa. Gli azzurri salgono al primo posto nel gruppo 1 della Lega A di Nations League e si giocheranno la qualificazione alle Final Four contro la Bosnia nell’ultimo turno.