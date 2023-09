Il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella non nasconde il grande orgoglio per essere nella lista dei 30 candidati alla vittoria del Pallone D’Oro.

Nicolò Barella ha parlato anche di Inter in conferenza stampa dal ritiro della nazionale italiana. “Il fatto di essere entrato in questa lista lo devo all’ultima ottima stagione, anche se non abbiamo vinto la Champions League. Io sono orgoglioso di rappresentare l’Italia in questa lista e sicuramente qualche altro italiano poteva esserci…“.

“Ma posso solo dire di essere orgoglioso e ringrazio tutti coloro che quest’anno, per la seconda volta in tre anni, mi hanno permesso di essere in questa lista. Sicuramente la scorsa stagione è stata molto bella, abbiamo giocato contro le squadre più forti d’Europa e del mondo e questo aiuta a migliorare. E’ stato uno step graduale, ma non solo nell’ultimo anno, che mi ha fatto migliorare in tante cose. Se c’è una cosa che devo ancora migliorare è il mio carattere“.

