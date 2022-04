Ci lascia il noto agente FIFA Mino Raiola; aveva 54 anni e c’erano poche notizie sulle sue reali condizioni di salute da qualche mese.

È morto poco fa il noto procuratore Mino Raiola; aveva 54 anni e soffriva da qualche mese di una malattia non meglio precisata. In effetti le notizie in tal senso sono poche, la morte è stata annunciata dal Tg La7.

Zlatan Ibrahimovic

L’agente tra gli altri di Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland, Gianluigi Donnarumma, Paul Pogba, Verratti, Henrix Mkhitaryan e Matthijs De Ligt era ricoverato in ospedale a Milano dallo scorso gennaio per una malattia polmonare che il suo staff non riconduceva al Covid. La Bild poi aggiunse che Raiola si trovava in terapia intensiva in gravi condizioni.

