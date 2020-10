Zlatan Ibrahimovic testimonial per la Regione Lombardia per sensibilizzare all’uso della mascherina e al distanziamento sociale. Il video.

Mentre su Milano incombe l’incubo del lockdown, con il sindaco Giuseppe Sala che prova a scacciare via l’ipotesi di chiudere il capoluogo lombardo in seguito a certe affermazioni di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, la Regione Lombardia prova a sensibilizzare i cittadini coinvolgendo l’idolo incontrastato di una delle due tifoserie milanesi: Zlatan Ibrahimovic, leader del Milan (ma con un passato anche in Inter e Juventus).

Ibra sostiene una campagna della Regione di cui è unico protagonista. Nel video molto semplice che potete vedere in questa pagina, Zlatan sale sul tetto di Palazzo Lombardia, da dove si domina tutta Milano, poi, rivolto verso la telecamera, dice:

Il virus mi ha sfidato e io ho vinto, ma tu non sei Zlatan, non sfidare il virus. Usa la testa, rispetta le regole: distanziamento e mascherina, sempre. Vinciamo noi.

Poi Zlatan indossa una mascherina chirurgica e le immagini passano da una telecamera fissa a un drone. Tra l’altro Ibra non la indossa alla perfezione, perché dimentica di farla aderire bene al naso, ma l’importante è che il messaggio arrivi.

L’attaccante rossonero ha partecipato gratuitamente alla campagna e l’idea di coinvolgerlo è partita direttamente dal governatore Attilio Fontana, che ha detto:

L’idea di coinvolgere Ibra mi è venuta la sera del derby. Zlatan tornava in campo dopo la convalescenza e a quel punto ho pensato che avrebbe potuto aiutarci a lanciare un messaggio importante. Lui ha accettato subito l’invito dimostrando una grandissima sensibilità e assoluta disponibilità e per questo lo ringrazio.

Nel video Ibrahimovic parla in italiano, ma ci sono anche i sottotitoli in inglese. Un messaggio veicolato da un campione della sua caratura può avere una diffusione ben più ampia della sola regione Lombardia.