Lazio: il primo volo con l’aereo del club spaventa i giocatori (VIDEO)

Disavventura per i giocatori della Lazio con il nuovo aereo del club. Per via del maltempo che imperversa sul versante ionico della Calabria, ieri il velivolo da poco acquistato dal presidente Claudio Lotito è stato costretto ad un atterraggio abbastanza brusco a Crotone. Il video, girato da uno dei calciatori biancocelesti, è diventato subito virale sui social network e, come si sente distintamente dalle immagini, non sono mancate paura e imprecazioni. Prima di riuscire ad atterrare, l’aereo della Lazio è stato costretto addirittura a fare tre giri sopra la pista di Crotone.

A causa delle forti piogge e del vento che hanno reso scarsa la visibilità, la Lazio ha poi deciso ieri sera di lasciare il proprio aereo sulla pista pitagorica in attesa di tempi migliori. Il gruppo squadra, nella serata di ieri, si è trasferito in pullman a Lamezia, da dove è ripartito per la capitale con un volo Alitalia che ha raggiunto Fiumicino intorno a mezzanotte.