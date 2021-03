Mourinho nello spogliatoio della Dinamo Zagabria: il video diventa virale

Al termine di Dinamo Zagabria-Tottenham, José Mourinho è entrato nello spogliatoio dei croati per complimentarsi con i vincitori

Il Tottenham è stato eliminato dall’Europa League ieri sera per mano della Dinamo Zagabria, ma José Mourinho, tecnico degli Spurs, è stato protagonista di un bel gesto al termine della gara. È stata un’eliminazione beffa per i londinesi, che dopo aver vinto per 2-0 la partita di andata in casa, pensavano evidentemente di andare in Croazia a fare una passeggiata. La tripletta di Orsic (il terzo gol è arrivato nei supplementari) hanno invece ribaltato il risultato contro ogni pronostico e a fine partita allo Special One non è rimasto altro che andare nello spogliatoio della squadra di casa per fare loro i complimenti. Il gesto è stato accolto con un fragoroso applauso dai ragazzi della Dinamo Zagabria. “Sono stato ora nello spogliatoio della Dinamo per complimentarmi con loro – ha dichiarato poi Mourinho ai giornalisti – mi spiace aver perso così. Sono stati umili e applicati, non posso che fare loro i complimenti”.