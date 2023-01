Sebastian Haller ha esordito con la maglia del Borussia Dortmund dopo che sei mesi fa gli hanno diagnosticato un tumore ai testacoli

Il Borussia Dortmund ha battuto l’Augsburg per 4-3, ma la vera bella notizia per i gialloneri è il ritorno in campo di Sebastian Haller dopo che sei mesi fa ha iniziato la terapia per un tumore ai testicoli.

"F— cancer." The boots Sebastien Haller will wear on his Borussia Dortmund return 💪 (via sebastien.haller/IG) pic.twitter.com/jC3WHAgCgX — ESPN FC (@ESPNFC) January 21, 2023

Il franco-ivoriano è entrato al 62′ al posto di Moukoko. Sullo scarpino una dedica speciale alla malattia: «Fuck cancer».

