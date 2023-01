Australia, il Western Union batte il Sydney per 1-0 grazie ad un gol capolavoro di Alessandro Diamante da quasi 40 metri

Alessandro Diamanti in Australia non ha perso niente di quella qualità tecnica che lo ha reso per anni uno dei giocatori tecnicamente più belli da vedere della Serie A.

Nell’ultima partita del Western Union, l’ex Bologna è entrato dalla panchina è ha risolto la partita contro il Sydney con un gol da quasi 40 metri.

L’articolo Diamanti brilla in Australia: gol capolavoro contro Sydney – 📹 proviene da Calcio News 24.

