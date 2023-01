L’Empoli ha ufficializzato il ritorno di Ciccio Caputo dalla Sampdoria. Tutti i dettagli ed il comunicato dei toscani

Di seguito il comunicato dell’Empoli sul ritorno di Caputo dalla Sampdoria.

📣 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐂𝐚𝐩𝐮𝐭𝐨 𝐞̀ 𝐮𝐧 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐜𝐚𝐥𝐜𝐢𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐳𝐳𝐮𝐫𝐫𝐨 Attaccante italiano classe 1987, arriva a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, dalla @sampdoria pic.twitter.com/VzSdRXt8Qh — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) January 2, 2023

COMUNICATO – «Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con U.C. Sampdoria per l’acquisizione a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, delle prestazioni sportive del calciatore Francesco Caputo. Caputo è un attaccante nato ad Altamura il 6 agosto 1987. Francesco inizia la sua carriera nei campionati dilettantistici pugliesi prima di trasferirsi al Bari nell’estate del 2008 dove resta un anno prima di passare alla Salernitana. L’attaccante rientra di nuovo in Puglia, passa in prestito al Siena e torna ancora il Bari; Caputo gioca in biancorosso quattro stagioni per poi approdare alla Virtus Entella quando in due campionati segna 35 reti. Nell’estate 2017 Caputo passa all’Empoli: in azzurro firma 27 gol in Serie B, conquistando la promozione nella massima serie, e 16 nel seguente campionato di Serie A. La carriera dell’attaccante proseguirà con le maglie di Sassuolo e Sampdoria, sempre in A. Ad ottobre 2020 arriva l’esordio in nazionale maggiore: nell’amichevole con la Moldavia Francesco Caputo gioca 75 minuti realizzando un gol».

