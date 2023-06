Succede di tutto nella partita all’Europeo U21 tra Francia e Italia. Tonali e Kalulu protagonisti di un assist a testa ma…

Succede di tutto nella partita all’Europeo U21 tra Francia e Italia. Tonali e Kalulu protagonisti di un assist a testa per il rispettivo 1-0 e 1-1.

Dopo i due gol confezionati dai giocatori del Milan a far discutere sono però gli episodi arbitrali contro gli azzurrini. Il gol del definitivo 2-1 è arrivato infatti dopo un evidente fallo su Gnonto. Nel recupero era poi arrivato il gol del pareggio con un colpo di testa di Bellanova che aveva superato la linea, ma l’arbitro ha fatto proseguire il gioco. Non è previsto infatti l’utilizzo della Goal Line Technology e del Var nel torneo. Per gli azzurri manca anche un calcio di rigore per fallo di mano.

