Dall’Empoli all’Inter, un passaggio non semplice ma Asllani gode della fiducia di Inzaghi in attesa di un’opportunità.

Soltanto 29 i minuti giocati dal centrocampista arrivato in estate dall’Empoli. Un precampionato dove ha fatto vedere la sua stoffa e un inizio di stagione dove non ha trovato spazio. L’attesa del predestinato. Poche parole per definire il futuro dell’albanese e se l’occasione arrivasse già a Udine? Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Inter Asllani, l’attesa del predestinato: soltanto 29′ giocati sin qui proviene da Calcio News 24.

