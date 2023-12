Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi non nasconde la rabbia per l’eliminazione dalla Coppa Italia.

Dopo aver vinto il trofeo per due anni consecutivi l’Inter dice addio prematuramente alla Coppa Italia: Simone Inzaghi analizza così la lunghissima gara di oggi in conferenza stampa. “Dispiace perché siamo i detentori del titolo da due anni. Avremmo meritato la qualificaizone nei 90′, posso rimproverare l’ultimo quarto d’ora dove ci siamo allungati. Questo è il calcio, non siamo contenti, ma per quanto riguarda la prestazione sono soddisfatto”.

Le condizioni del Toro

“Ha un affaticamento che sembra sotto controllo, vedremo le prossime ore. Giocando tra meno di tre giorni sarà da valutare, penso che per sabato cercheremo di recuperare Sanchez e valuteremo lui”.

Le sensazioni

“Grandissimo rimpianto, il dispiacere è doppio perché abbiamo concesso un tiro in porta nei primi 90′. Ci servirà da lezione, dovremo essere bravi ad analizzare i minuti dal 105 al 120. Ci sono tanti giocatori che hanno giocato tantissimo, come Acerbi e Darmian. Ora spiace, ma è giusto lasciarci l’eliminazione da parte. Fortunatamente si torna in campo subito. Anche nelle sconfitte bisogna crescere, siamo incazzati neri tutti. La Coppia Italia ci ha dato tanto negli scorsi anni, la sconfitta è immeritata ma ci servirà da lezione”.

Su Zirkzee

“Sul primo gol l’abbiamo battezzata fuori tutta… E’ stato bravo lui a metterla in mezzo di tacco. Sul secondo gol dovevamo essere più bravi. Qualche errore alla fine l’abbiamo commesso, prima eravamo stati pressoché perfetti”.

