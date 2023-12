Juventus Women, c’è anche una bianconera in corsa per il premio di best Youth Player U20: ecco di chi si tratta

Chiara Beccari potrebbe presto testimoniare ancora una volta l’eccellente lavoro della Juventus Women per il settore giovanile.

Chiara #Beccari e Giulia #Dragoni in lizza per l’IFFHS Women’s World best Youth Player U20 pic.twitter.com/V7EjlUSjUX — Mauro Munno (@Maumunno) December 11, 2023

Come? La bianconera, attualmente in prestito al Sassuolo, è tra le candidate per l’IFFHS Women’s World best Youth Player U20. Concorrenza nutrita, ma le possibilità ci sono.

