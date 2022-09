Allo stadio Olimpico Grande Torino, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Torino e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Olimpico Grande Torino, Torino e Sassuolo si sono affrontate nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23. Un gol di Agustin El Canario Alvarez, arrivato al 93′, quando tutto sembrava propendere per lo 0-0, ha regalato i 3 punti ai neroverdi. Annullato un gol a Lazaro per fuorigioco.

Sintesi Torino Sassuolo 0-1 MOVIOLA

Osservato un minuto di silenzio per le vittime dell’alluvione nelle Marche.

1′ – È iniziata la partita!

2′ Punizione Toro – Lukic calcia dal limite dell’area, da posizione centrale, ma non supera la barriera.

14′ Pericolo Toro – Calcio d’angolo battuto da Radonjic: salta Buongiorno che colpisce di testa ma manda a lato.

17′ Tiro Seck – Demba Seck, schierato da centravanti, controlla dai 25 metri e, invitato al tiro da pubblico, tenta il sinistro a giro: palla centrale, facile preda di Consigli.

21′ Occasione Seck – Ancora i granata in attacco. Djidji, dopo un recupero su Pinamonti, serve Seck che si libera per il tiro da fuori area: conclusione rasoterra bloccata senza problemi da Consigli.

28′ Occasione Sassuolo – Si fa vedere anche il Sassuolo. Lancio di Ayhan per il giovane D’Andrea: il classe 2004 approfitta di un buco di Buongiorno e serve Pinamonti al centro: tiro di prima dell’ex Inter, ribattuto da Schuurs. Poi il rimpallo premia il difensore granata.

37′ Gol annullato – Singo vede Vlasic, bravo a inserirsi centralmente. Il croato calcia a botta sicura, colpendo il palo. Poi Lazaro trova la rete ma il gol viene annullato, su richiamo del VAR, per fuorigioco iniziale di Vlasic.

42′ Doppia occasione Sassuolo – D’Andrea, ben servito da Laurientè, entra in area e calcia col destro ma Buongiorno, con un grande intervento, gli chiude la porta. Dal corner, inserimento sul primo palo di Frattesi che calcia di prima intenzione, trovando la grande risposta di Milinkovic-Savic.

45’+1 Occasione Toro – Vlasic si incunea in area e calcia ma trova la sua strada Kaan Ayhan che con gli dice di no.

45+2 – Fine primo tempo.

46′ – Inizio secondo tempo.

55′ Chance Toro – Palla al centro dell’area per Radonjic che non riesce a impattare bene il pallone passatogli da Vlasic e spreca così una buona azione.

56′ Contropiede neroverde – Palla a D’Andrea che rientra sul mancino e calcia dall’interno dell’area: conclusione debole e centrale, facile preda di Milinkovic-Savic.

57′ Tiro Lukic – Ci prova il 10 granata con un destro dai 25 metri: palla non troppo lontana dal palo.

65′ Tiro Harruoi – Anche i neroverdi vanno alla conclusione dai 25 metri. Ci prova Harroui dopo un errore con i piedi di Milinkovic-Savic: palla a lato.

79′ Punizione Laurientè – Il francese ci prova dai 30 metri: Milinkovic blocca in due tempi.

87′ Occasione Alvarez – El Canario dialoga bene con l’altro nuovo entrato Thorstvedt, si libera e va al tiro da fuori area: palla alta.

93′ Gol Alvarez – Cross mancino di Rogerio per il colpo di testa vincente di Agustin Alvarez che regala i tre punti al Sassuolo.

Migliore in campo: Alvarez PAGELLE

Torino Sassuolo 0-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 93′ Alvarez (S)

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Dijdij (78′ Zima), Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Lukic, Lazaro (58′ Ola Aina); Radonjic (58′ Pellegri), Vlasic; Seck (58′ Sanabria). In panchina: Berisha, Gemello, Bayeye, Zima, Karamoh, Ilkhan, Adopo, Garbett. Allenatore: Ivan Juric

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Harroui (66′ Thorstvedt); D’Andrea (66′ Ceide), Pinamonti (86′ Alvarez), Laurientè. In panchina: Pegolo, Russo, Marchizza, Matheus Henrique, Obiang, Antiste, Kyriakopoulos. Allenatore: Alessio Dionisi

ARBITRO: Niccoló Baroni della sezione di Firenze

NOTE: AMMONITI: Buongiorno, Lazaro, Singo, Juric al 73′ per proteste, Linetty (T); Maxime Lopez (S)

