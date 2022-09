Dest nel mirino: «American Horror Story, fosse rimasto Calabria…». L’americano disastroso col Napoli

Per i giornali questa mattina è Sergino Dest il peggiore in campo di Milan-Napoli.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – American Horror Story, puntata da 45 minuti: gioca il 2° tempo, regala un rigore a Kvara, non trova mai l’uno contro uno a destra. Che esordio in A.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Kavaratskhelia si è già procurato due gialli, ci vuole, ci vorrebbe, molta ma molta attenzione, invece l’ex Ajax ed ex Barcellona, al debutto in campionato, non capisce proprio come fermare il georgiano, tantoché dopo due finte strette va a marcarlo nel modo sbagliato, all’esterno, così gli prende il piede e provoca il rigore. Fosse rimasto Calabria, chissà…

