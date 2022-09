Dybala ha accusato un problema nel riscaldamento di Roma-Atalanta, il c.t. dell’Argentina Scaloni ha così deciso di convocare Nico Gonzalez

Nel riscaldamento di Roma-Atalanta, Paulo Dybala ha accusato un problema al flessore sinistro e non ha preso parte alla partita. La Joya potrebbe così dare forfait anche in Nazionale e per coprirsi, il c.t. dell’Argentina Lionel Scaloni ha deciso di convocare Nico Gonzalez della Fiorentina.

L’esterno era stato inserito nei pre-convocati, salvo poi venir tagliato a causa del problema muscolare che lo aveva tenuto fuori per diverse settimane. L’ala viola, però, è tornato andando subito in gol contro il Verona e il commissario tecnico della Seleccion ha così deciso di chiamarlo. Resterà ora da capire se Dybala resterà a Roma o partirà lo stesso per il ritiro della Nazionale dopo aver svolto gli esami di rito.

L’articolo Argentina, Dybala in dubbio: Scaloni si copre e convoca Nico Gonzalez proviene da Calcio News 24.

