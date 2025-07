I tifosi dell’Inter sono rimasti senza parole: ha lasciato il club nerazzurro per approdare alla Juventus, è appena arrivata l’ufficialità.

La rivalità tra Inter e Juventus è certamente tra le più sentite del calcio italiano. Anche per questo i tifosi di entrambe le squadre non vorrebbero mai vedere un proprio giocatore indossare la maglia degli acerrimi nemici. Eppure nel corso della storia è accaduto più volte che un calciatore di Juve o Inter decidesse di trasferirsi proprio dai rivali.

In tempi recenti i fan bianconeri non hanno affatto digerito la scelta di Juan Cuadrado di firmare con l’Inter dopo aver terminato il suo contratto con la Juventus. In precedenza anche Kwadwo Asamoah aveva fatto lo stesso percorso, mentre subito dopo lo scoppio di Calciopoli erano stati Zlatan Ibrahimovic e Patrick Vieira a salutare i bianconeri per approdare alla Pinetina.

Altri hanno fatto il percorso inverso, ovvero sono passati dall’Inter alla Juventus: Roberto Boninsegna, Aldo Serena e Alessandro Altobelli, ma anche Fabio Cannavaro, Cristiano Zanetti, Lucio e Hernanes. Proprio in queste ore è arrivata la notizia di un altro passaggio dall’Inter alla Juventus che sta già facendo storcere il naso ai tifosi della Beneamata.

Inter, l’addio è ufficiale: va alla Juventus

Stavolta si tratta di un trasferimento che riguarda l’Inter Women, che nell’ultimo campionato di Serie A femminile ha conteso lo scudetto proprio alla Juventus Women. Alla fine l’hanno spuntata le bianconere che ora, dopo aver conquistato il tricolore, possono esultare nuovamente: la squadra si rafforza ulteriormente con l’arrivo di una giocatrice dalle rivali nerazzurre. Tramite un comunicato ufficiale diramato sul sito del club l’Inter Women ha annunciato l’ufficialità del passaggio di Matilde Pavan alla Juventus Women.

La centrocampista classe 2004, originaria di Venezia, lascia le nerazzurre dopo quattro stagioni per cominciare una nuova avventura in bianconero. “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Matilde Pavan – si legge nel comunicato della società meneghina – la centrocampista classe 2004 si trasferisce alla Juventus a titolo definitivo“. Cresciuta nelle giovanili del Venezia la giovane calciatrice italiana è passata poi al Verona con cui ha fatto il suo esordio in Serie A a 14 anni.

Nell’estate 2019 è arrivato il trasferimento all’Inter: solo nove presenze nelle prime due stagioni in nerazzurro per Pavan, che nella stagione 2022/2023 viene ceduta in prestito al Como. Con le lariane riesce a giocare con continuità, collezionando alla fine dell’anno 26 presenze e tre reti tra Serie A e Coppa Italia. Tornata all’Inter la 21enne ha cominciato ad avere un po’ più spazio nella scorsa stagione, totalizzando 16 presenze con la formazione allenata da Gianpiero Piovani.