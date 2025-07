L’Inter sta attraversando giorni delicati, con una tensione palpabile attorno alla squadra che cresce dopo le recenti vicende legate al match contro il Fluminense.

Commenti di Lautaro Martínez, interventi di Hakan Calhanoglu, e persino prese di posizione da parte della dirigenza – come confermato da Beppe Marotta – hanno scatenato un vero e proprio polverone. Il riflesso di tutto ciò si nota anche nel mercato: la società è costretta a prendere decisioni nette per rimettere ordine nei conti e nell’organico. In questa ottica, non solo i più attesi come Hakan Calhanoglu e Denzel Dumfries sono al centro delle voci di uscita, ma un nome inatteso emerge con forza: Yann Bisseck.

Il giovane difensore tedesco, classe 2000, arrivato l’estate scorsa dall’Aarhus per circa 7 milioni, ha colpito per la sua fisicità e la sua duttilità tattica. Bisseck, che ha firmato un contratto fino al 2029, era stato accolto come elemento di prospettiva per rinforzare il reparto arretrato. Tuttavia, in un momento in cui Chivu ha bisogno di certezze e continuità, Bisseck fatica a trovare spazio e può diventare merce di scambio fondamentale: non solo per recuperare risorse ma anche per alleggerire una rosa ormai troppo carica di contratti pesanti.

La clausola è monstre, ma l’Inter fa lo sconto: Bisseck verso la Premier

La notizia più sorprendente arriva dal fronte contratto: nel documento che lega Yann Bisseck all’Inter è stata inserita una clausola rescissoria da 120 milioni di euro, valida solo fino al 31 luglio e attivabile esclusivamente da club esteri. Una cifra che ha fatto discutere, ricordando l’altra clausola, invece ridicola, su Dumfries. Va detto però che il mercato non ragiona solo in base ai numeri a volte: l’Inter è pronta a sedersi al tavolo con potenziali acquirenti e valutare cifre più ragionevoli, tra i 35 e i 40 milioni di euro, cifra credibile per un ottimo prospetto difensivo senza ancora esperienza consolidata.

In particolare, la Premier League – da sempre attratta da giocatori giovani con fisico e mentalità – sembra al centro del corteggiamento su Bisseck. Club di medio-alta fascia d’Oltremanica stanno sondando il mercato: l’altezza, la spiccata dote aerea e la capacità di giocare sia a sinistra che a destra della difesa renderebbero il tedesco ideale per ambienti con partite fisiche e ritmo elevato. Se un’offerta convincente arriverà prima della scadenza della clausola, l’Inter potrebbe convincersi a lasciar partire il giovane centrale, trasformando la spesa iniziale di 7 milioni in un utile importante, in grado di sostenere l’arrivo di rinforzi sostanziali, soprattutto se accompagnato da altre operazioni in uscita, ad esempio l’eventuale addio di Calhanoglu.