L’ultim’ora su Gigio Donnarumma è davvero sensazionale: dopo tanti anni sta per tornare in Italia, arriva l’annuncio.

Lo scontro con Musiala che ha causato all’attaccante del Bayern Monaco la frattura del perone con interesse dei legamenti è stato certamente l’unico momento davvero brutto di quest’anno per Gigio Donnarumma. L’estremo difensore italiano è scoppiato in lacrime dopo quanto accaduto durante il match dei quarti di finale del Mondiale per Club, scusandosi pubblicamente con il giocatore per il grave infortunio che lo costringerà a stare fermo per circa 4-5 mesi.

Donnarumma, fino a quel momento, aveva vissuto un 2025 da favola. Con il Paris Saint-Germain l’ex Milan ha portato a casa Ligue 1, Coupe de France e Champions League, riuscendo a raggiungere anche la semifinale del Mondiale per Club. In tutte le competizioni dove il PSG è riuscito a trionfare il contributo del portierone campano è stato determinante, tanto che oggi viene considerato uno dei possibili vincitori del prossimo Pallone d’Oro.

Un’ipotesi che secondo il suo agente, Vincenzo Raiola, è tutt’altro che remota. In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport il procuratore ha detto che Donnarumma merita il Pallone d’Oro: “Dembélé ha fatto tanto con i suoi gol, ma senza le parate di Donnarumma contro Liverpool, Aston Villa e Arsenal, il PSG non avrebbe mai vinto la Champions“.

Se davvero Donnarumma riuscisse a vincere il Pallone d’Oro si tratterebbe di una notizia straordinaria per l’Italia. L’ultimo azzurro in grado di ottenere il più grande riconoscimento calcistico individuale fu Fabio Cannavaro, capitano dell’Italia che vinse il Mondiale nel 2006. In tutto sono cinque i calciatori italiani che possono vantarsi di aver vinto il Pallone d’Oro.

Prima di Cannavaro erano riusciti nell’impresa Omar Sivori (Juventus) nel 1961, Gianni Rivera (Milan) nel 1969, Paolo Rossi (Juventus) nel 1982 e Roberto Baggio (Juventus) nel 1993. Donnarumma, in caso di trionfo, diventerebbe quindi il sesto italiano a conquistare il premio tanto ambito.

Quando poi a Raiola viene chiesto a che punto ci si trova con il rinnovo del contratto con il PSG – in scadenza nel 2026 – la sua risposta sembra chiudere ogni possibilità di ritorno in Italia: “Stiamo discutendo – le parole dell’agente – Una trattativa così lunga non è strana quando si parla del miglior portiere al mondo. Siamo ottimisti, il PSG è un grande club“. Inter e Juventus restano comunque alla finestra, pronte ad approfittare in caso di mancato rinnovo.