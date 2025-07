Questo problema potrebbe compromettere la prossima stagione dell’Inter, i medici sono già al lavoro

Dopo una stagione che solo per poco non è culminata con una doppietta impressionante con Scudetto di Serie A e Champions League, con il team che si è dovuto arrendere nel primo caso al Napoli e nel secondo al Paris Saint German, l’Inter si prepara a prendere un bel respiro, dividere gli errori della scorsa stagione da ciò che si è visto di buono e prepararsi quindi all’avvio del campionato del 2026 con buone speranze per portare a casa almeno un trofeo, stavolta.

La squadra di mister Christian Chivu, tra l’altro ex difensore della squadra neroazzurra con cui ha giocato durante i primi anni duemila, si prepara ad affrontare la sessione di calciomercato estivo, tenendo d’occhio i buon prospetti, blindando i giocatori che hanno fatto bene lo scorso anno ma buttando anche un occhio all’infermeria che si spera possa rimanere vuota più tempo possibile, mano a mano che ci avviciniamo alla stagione.

Purtroppo però nelle ultime ore è pervenuta la notizia che un importante tassello dell’undici di Chivu potrebbe avere un bel problema da risolvere. Per il giocatore, che ha scoperto in questi giorni il problema, è previsto addirittura un intervento chirurgico con i medici che hanno già dichiarato di essere pronti a fare tutto ciò che è in loro potere per consegnare il giocatore al tecnico entro l’inizio del 2026 in forma perfetta per giocare anche da titolare.

Frattesi, operazione in vista che è successo

Con un trascorso importante nelle giovanili degli Azzurri e due anni nell’Inter sempre a buoni livelli – 60 presenze con 11 reti – Davide Frattesi si può definire un pilastro della squadra che è stata consegnata da Inzaghi a Chivu; il fatto è che il suo stato di salute ha creato qualche preoccupazione in queste ore, quando il giocatore si è dovuto recare dal medico per un problema di salute non gravissimo ma sicuramente da risolvere rapidamente.

Il centrocampista impegnato anche in nazionale ha un’ernia inguinale, non un problema fisico particoarmente grave o pericoloso, a patto che sia operato rapidamente. Per questo, finito il Mondiale per Club, il giocatore italiano ha subito deciso di rimuovere questa ernia così da avere il tempo per affrontare la riabilitazione nel modo più sicuro e veloce possibile.

Benchè lo scorso anno Inzaghi non lo abbia considerato uno degli 11 titolari su base continua, Chivu potrebbe scegliere di dare maggiore fiducia a quello che rimane un pilastro in nazionale come nell’Inter. Quindi, onde evitare di essere tagliato fuori dalla rosa per un problema fisico trascurato, come del resto è accaduto a molti campioni del passato, Frattesi ha pensato giustamente di intervenire ora che ha una breve pausa dagli impegni sportivi.