Il nome di Victor Osimhen continua a circolare con insistenza nei corridoi della Continassa. L’attaccante nigeriano, rientrato ufficialmente al Napoli dopo il prestito annuale al Galatasaray, non rientra nei piani del club partenopeo per il futuro, e la separazione definitiva appare ormai scontata.

La Juventus, già molto attiva sul mercato, ha fiutato l’opportunità: Damien Comolli, insieme al tecnico Igor Tudor, vuole consegnare alla squadra un attacco di altissimo profilo, capace di cambiare volto alla manovra offensiva. L’arrivo di Jonathan David, ormai ufficiale, è il primo tassello. Ma per costruire un reparto d’élite serve altro. Serve un nome come Osimhen. L’ex Lille rappresenta tutto ciò che la Juve vuole per ripartire: forza fisica, capacità di attaccare la profondità, esperienza internazionale e, soprattutto, fame di riscatto. Tuttavia, a complicare la corsa al nigeriano c’è un ostacolo tutt’altro che secondario: Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo, pur essendo ancora relativamente giovane, pesa sulle casse bianconere con un ingaggio da top player. E soprattutto blocca le manovre del club, che avrebbe già virato su altri profili se non fosse per l’incertezza sulla sua permanenza. Parallelamente, a Torino si lavora per sfoltire la rosa anche in altri reparti. Lo scopo è duplice: alleggerire il monte stipendi e inserire pedine utili in trattative più ampie. Ed è proprio in questo contesto che la Juve potrebbe provare a giocarsi una carta inattesa pur di arrivare a Osimhen, magari con una formula che includa contropartite tecniche e un conguaglio economico.

Nico Gonzalez sul piatto: idea Juve per convincere il Napoli su Osimhen

Uno dei nomi che potrebbe finire sul tavolo nella trattativa con il Napoli per Victor Osimhen è quello di Nico Gonzalez. L’esterno argentino, acquistato dalla Juventus con grandi aspettative, non ha convinto nel corso della stagione appena conclusa. Al netto di qualche spunto interessante, il suo apporto è stato ben al di sotto di quanto sperato. Da qui l’idea della dirigenza: inserirlo come parziale contropartita nell’affare Osimhen. Alla guida dei partenopei c’è un certo Antonio Conte, che dopo aver accolto Kevin De Bruyne e il giovane Marianucci, vorrebbe un ulteriore rinforzo sulla corsia di destra. L’esperienza di Nico Gonzalez in ruoli offensivi larghi, unita alla sua capacità di saltare l’uomo, potrebbe rappresentare un profilo interessante per il tecnico salentino. Tuttavia, la trattativa presenta non poche difficoltà.

Il principale ostacolo è rappresentato dal fatto che a destra il Napoli ha già due elementi di assoluto valore: David Neres e l’ormai veterano Matteo Politano, che Conte conosce bene e di cui apprezza l’affidabilità. Aggiungere Gonzalez rischierebbe di creare un sovraffollamento in un reparto già competitivo. In ogni caso, la Juventus resta vigile. La dirigenza bianconera sa che per convincere il Napoli servirà più di una buona proposta economica. L’inserimento di una pedina tecnica, come Gonzalez, potrebbe rappresentare l’elemento chiave per abbassare le pretese di Aurelio De Laurentiis, ma servirà anche la volontà del giocatore e la piena apertura del Napoli. Per ora, l’idea resta sul tavolo.