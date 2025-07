L’Inter sembrerebbe ormai soltanto un lontano ricordo: il calciatore ha già dato il suo ok al trasferimento, affare da venti milioni

Mercato in fermento, anche per l’Inter. Chiusa la parentesi del Mondiale per club, la società nerazzurra può tuffarsi a pieno regime sul calciomercato. Marotta e Ausilio hanno diverse priorità da assolvere: c’è da piazzare qualche esubero, risolvere il caso Calhanoglu, capire se qualche altro big è in sofferenza e soprattutto andare a rafforzare la rosa seguendo le direttive di Chivu.

Direttive che dipenderanno, ovviamente, anche dalle cessioni. In particolare è il caso Calhanoglu a tenere banco: il turco è corteggiato dal Galatasaray e vorrebbe trasferirsi nella squadra del cuore. L’idea lo alletta e l’Inter non chiude la porta, pur fissando paletti economici molto rigidi: 30 milioni di euro per il trasferimento dell’ex Milan. La cessione di Calhanoglu aprirebbe la porta ad un acquisto importante in cabina di regia e la caccia è ormai in corso da tempo.

Di nomi al vaglio di Marotta ce ne sono numerosi: si parte da Ederson a Rovella, si passa a Rios del Palmeiras e si arriva a Adrian Bernabé, giovane centrocampista del Parma. Dalla sua lo spagnolo ha un vantaggio non di poco conto: è già conosciuto da Chivu che lo ha potuto allenare nella parte finale della scorsa stagione. Ma non ci sono soltanto vantaggi, per arrivare a Bernabé c’è qualche ostacolo da superare e uno porta direttamente ad un ex Milan.

Inter, c’è Pioli su Bernabé: ha già detto sì

È Stefano Pioli ad aver messo gli occhi su Adrian Bernabé. Come la Fiorentina anche l’Inter ha l’esigenza di arricchire la propria mediana con un calciatore di ordine e lo spagnolo è stato individuato come il profilo migliore.

Per convincere il Parma servirebbero almeno venti milioni di euro, una cifra che Commisso è pronto a spendere, forte anche del sì del calciatore. La novità, infatti, stando a quanto riferisce ‘La Nazione’, è che Bernabé avrebbe dato il suo benestare al trasferimento in maglia viola: il 24enne sarebbe attratto dalla possibilità di un’esperienza in un club di medio-alta classifica e con un ruolo potenziale da titolare.

Ruolo che non potrebbe garantirgli l’Inter che pure ha messo gli occhi su di lui: i nerazzurri aspetteranno comunque la cessione di Calhanoglu, o almeno che la trattativa per il turco entri in una fase più calda, prima di stringere per il sostituto del turco.