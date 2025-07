La rottura con il club è ormai è totale: così la cessione appare obbligata, lo prende l’Inter e per i tifosi è un grande colpo

Occhio alle occasioni. L’Inter è in attesa di capire quel che accadrà con alcuni dei suoi big. Calhanoglu su tutti, ma anche Bisseck e Thuram sono in bilico: restano o vanno via? L’interrogativo non è di poco conto perché la risposta deciderà anche le mosse sul mercato di Marotta e Ausilio.

Le cessioni decideranno gli acquisti e questo vale per qualsiasi ruolo. Anche per il portiere visto che Sommer è finito nel mirino del solito Galatasaray, anche se l’offerta ufficiosa pervenuta all’Inter è molto lontana da quella che servirebbe per convincere i nerazzurri ad una rivoluzione in porta. Lì dove Chivu è comunque coperto dalla presenza di Josep Martinez che, dopo un anno di apprendistato, è pronto a prendersi il posto da titolare.

Potrebbe però trovare davanti a sé un altro numero 1, anche nel caso in cui Sommer andasse via. Negli ultimi giorni, infatti, si è infiammata la pista che porta a Marc-André ter Stegen, portiere tedesco del Barcellona che corre il rischio di vivere una stagione da terzo portiere.

Inter, occasione ter Stegen: occhio all’intreccio

Szczesny ha rinnovato, inoltre è arrivato anche Joan Garcia dall’Espanyol e improvvisamente per ter Stegen lo spazio nella squadra di Flick si è ridotto in maniera sensibile.

Come detto, il rischio concreto è quello di trascorrere la stagione da separato in casa, relegato al ruolo di terzo portiere: un’idea che non piace assolutamente a ter Stegen, soprattutto in considerazione che la prossima estate sono in programma i Mondiali e il portiere corre il rischio concreto di perdere il posto in Nazionale.

L’idea ter Stegen-Inter è ancora soltanto un abbozzo di idea che dipenderà da molteplici intrecci: in primo luogo la scelta del portiere di andare via dal Barcellona, quindi l’addio di Sommer ai nerazzurri. In ultimo, ma non meno importante, la scelta del club di puntare su un calciatore di grande esperienza. Il tedesco, infatti, ha 33 anni e fa parte di quei over 30 che il corso Oaktree non vorrebbe più come obiettivi della società nerazzurra.

Un’eccezione potrebbe essere fatta per un ruolo delicato come quello dell’estremo difensore. Un ruolo dove forse l’esperienza è un requisito importante per una società di vertice come l’Inter. Occhio alla pista ter Stegen dunque: la rivoluzione nerazzurra potrebbe partire proprio dal numero 1.