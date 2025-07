Moise Kean è al centro di molte discussioni per quanto riguarda il calciomercato, e adesso si parla di un possibile addio alla Fiorentina.

Moise Kean è stato grande protagonista di una stagione veramente fantastica alla Fiorentina nel 2024/25. Dopo tante difficoltà alla Juventus e all’Everton, l’italiano si è ripreso alla grande, dimostrando tutto quanto il suo valore nel corso di una stagione lunga e assolutamente soddisfacente.

Normale, quindi, che molti club si siano fiondati sul giocatore della Nazionale italiana. Ciò che però frena non poco le squadre dall’intavolamento di un potenziale accordo con il club toscano, è la clausola da 52 milioni di euro.

Non pochi soldi, effettivamente, considerando anche il fatto che soprattutto in Italia è molto difficile investirli in un singolo calciatore a causa delle spese decisamente limitate. Attenzione, però, perché questo non sta assolutamente a significare che Kean non possa partire comunque attraverso uno scambio a dir poco rilevante.

Kean, può partire da Firenze anche senza clausola: i dettagli

Moise Kean è un giocatore che piace davvero a un sacco di squadre. Proprio per questa ragione, abbiamo deciso di parlarvi del possibile acquisto da parte del Napoli dell’attaccante italiano. I partneopei non sembrano intenzionati a puntare sulla clausola rescissoria da 52 milioni di euro valida fino al 15 luglio 2025, accordandosi poi direttamente con l’ex centravanti della Juventus, tuttavia possono puntare sull’attaccante attraverso uno scambio che vedrebbe coinvolto anche Giacomo Raspadori.

Fondamentale per quanto riguarda la conquista del quarto scudetto della storia degli azzurri, l’obiettivo del Napoli prevedrebbe anche un conguaglio aggiuntivo a favore della Fiorentina. Non sarà facile come operazione, comunque. La Fiorentina è nota per essere una squadra che non fa particolari sconti per le proprie cessioni, ragion per cui possiamo aspettarci di vedere un investimento importante da parte del Napoli per Kean. Qualora dovesse arrivare in Campania, quindi, difficilmente sarà per una cifra di favore. A prescindere da questo, la società che vede Presidente Aurelio De laurentiis ha disponibilità economiche sostanzialmente adeguate anche per arrivare ad accontentare cifre non poco elevate.

Vedremo nelle prossime settimane, più che altro, se ci sarà la volontà di approfondire così tanto la questione Kean, visto che Antonio Conte vuole certamente un centravanti sul quale creare una squadra attorno davvero di altissimo livello, e quindi difficilmente si accontenterà di giocatori di secondo livello. La sessione estiva di calciomercato è ancora molto lunga, e non dubitiamo affatto che possa sorprendere a dir poco per i colpi che potrebbero essere fatti (o i giocatori che potrebbero essere venduti).