Possibile affare a sorpresa quest’estate tra Juventus e Inter: il trasferimento che nessuno si aspettava può diventare realtà

Cuadrado è stato l’ultimo, ma tra Juventus e Inter di affari nella storia del calciomercato non ne sono mancati. Nonostante la rivalità tra le due squadre, o forse proprio per questo, sono numerosi i campioni che hanno fatto la spola tra il bianconero e il nerazzurro e viceversa.

Possiamo ricordare alcuni dei più importante trasferimenti, uno su tutti quello di Zlatan Ibrahimovic che, con la Juve in B, scelse l’Inter per continuare la sua carriera. Andando più indietro nel tempo, ecco Roberto Boninsegna e Aldo Serena o ancora Salvatore Schillaci, tanto per restare in tema attaccanti. Ora la storia si ripete e questa potrebbe essere anche l’estate di un clamoroso trasferimento: dalla Juventus all’Inter, addirittura a parametro zero, la suggestione che da giorni sta tenendo banco e che potrebbe diventare qualcosa di più nelle prossime settimane.

La suggestione è quella che vede Dusan Vlahovic togliersi la maglia bianconera e indossare quella nerazzurra. Una suggestione che prende piede dalle ultime indiscrezioni sul futuro dell’attaccante serbo: la Juventus ha aperto, infatti, alla risoluzione del contratto, pronta a perdere l’incasso dell’eventuale cessione, pur di evitare di pagare i 12 milioni di ingaggio. Una apertura dovuta alla consapevolezza che il comportamento di Vlahovic mira proprio a restare un altro anno in bianconero per poi andare via a zero la prossima estate. Tanto vale accelerare le cose, evitando almeno l’esborso del lauto ingaggio e liberando spazio in rosa.

Vlahovic all’Inter: il doppio piano di Marotta

Se davvero si dovesse arrivare alla risoluzione del contratto, ecco che Vlahovic avrebbe la possibilità di scegliere la propria destinazione. Tra le offerte potrebbe arrivare anche quella dell’Inter, con Marotta pronto a cogliere l’occasione. Certo ci sarebbe da trovare un accordo sull’ingaggio, visto che i 12 milioni percepito alla Juve non sarebbero sostenibili in nerazzurro, ma l’affare non sarebbe impossibile.

Un’idea che potrebbe tornare buona anche tra un anno, nel caso in cui la Juve e il calciatore non trovassero l’accordo per separarsi subito. A fine contratto, Vlahovic tornerebbe ad essere un’opzione da prendere in considerazione per l’Inter, a patto però di accettare il ruolo da co-protagonista nell’attacco nerazzurro e non di primo attore. Un aspetto fondamentale per il possibile futuro nerazzurro del serbo che intanto tratta con la Juve e si guarda intorno. Gratis potrebbe diventare un affare allettante per Marotta.