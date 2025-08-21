L’Inter ha pronta un’offerta da 30 milioni di euro per arrivare al giocatore: che beffa per la Juve, i tifosi non se l’aspettavano proprio.

In questi ultimi dieci giorni di mercato l’Inter cercherà di piazzare almeno uno o due colpi. I nerazzurri hanno ormai abbandonato la pista Lookman a causa del muro innalzato dall’Atalanta: Marotta e Ausilio si stanno quindi concentrando su altri obiettivi. Uno dei nomi che circola maggiormente è quello di Christopher Nkunku del Chelsea, anche se l’impressione è che Chivu abbia cominciato a chiedere con maggiore insistenza un altro centrocampista.

L’Inter ha fatto un tentativo per Manu Kone ma finora la Roma è parsa riluttante a lasciar partire il proprio giocatore. L’ultima idea del club di Viale della Liberazione è un ex Juve, ovvero Adrien Rabiot, in rotta con il Marsiglia dopo la lite con Rowe nel post-gara di Rennes. Le indiscrezioni dell’ultim’ora riferiscono però che l’Inter ha messo gli occhi anche su un altro ex bianconero.

In questo caso, però, non si tratta di un elemento per rafforzare la mediana, bensì di un possibile innesto per il reparto arretrato. Cristian Chivu ha fatto il nome di Renato Veiga, un giocatore che i fan della Serie A conoscono molto bene: negli scorsi mesi, infatti, il difensore portoghese ha giocato con la Juventus garantendo un rendimento importante.

Dalla Juve all’Inter, si infiamma il mercato: pronti 30 milioni

Il club torinese lo aveva prelevato in prestito secco oneroso dal Chelsea nello scorso mercato di gennaio. Le sue buone prestazioni avevano spinto i bianconeri a valutare anche un acquisto definitivo ma le richieste elevate dei Blues – circa 40 milioni di euro – avevano fatto desistere Comolli. Ora però i londinesi sembrano disposti a trattare l’eventuale cessione del giocatore a una cifra più bassa.

Il classe 2003, secondo quanto riportato anche dal Corriere dello Sport, può lasciare Stamford Bridge per circa 30 milioni. Una somma che l’Inter sta pensando di investire per un giocatore che si è ambientato molto bene nel campionato italiano. Tuttavia per arrivare a Renato Veiga serve prima una cessione importante.

Il 22enne di Lisbona può sbarcare alla Pinetina in caso di addio di Benjamin Pavard. Le voci di una partenza dell’ex difensore del Bayern Monaco stanno diventando sempre più insistenti: in prima fila pare ci sia il club saudita NEOM, ma occhio anche all’interessamento di alcuni club francesi. Per Pavard l’Inter chiede 20-25 milioni di euro: soldi che verrebbero poi reinvestiti per regalare Renato Veiga a Chivu.