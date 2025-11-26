Sommer l’ha fatta grossa, è meglio lui: colpo low cost per Chivu

Sommer è sempre più criticato e discusso all’Inter e potrebbe presto essere sostituito dal colpo a basso costo.

Sommer è stato protagonista in negativo anche nel derby contro il Milan. Secondo molti accesi sostenitori dei nerazzurri e addetti ai lavori, è sua la responsabilità del gol che l’Inter ha subito da Pulisic domenica sera, come sua è la colpa di altre reti incassate dalla squadra di Chivu. Proprio per questo motivo, oltre al fattore età da non fare passare inosservato, è messo al centro delle discussioni relative al futuro del portiere titolare nella squadra allenata da Cristian Chivu.

C’è anche da dire che Sommer ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026, quindi il suo addio va assolutamente preso in considerazione. Tutte ottime ragioni per pensare a un sostituto sia nell’immediato che in estate. Un giocatore che piace tanto e che costa veramente poco potrebbe fare al caso di Giuseppe Marotta.

Sommer delude, chi può sostituirlo: colpo low cost

L’Inter è alla ricerca di un portiere in vista della prossima stagione, con il chiaro obiettivo in testa di sostituire Sommer. Caprile del Cagliari è già stato accostato ai nerazzurri, ma un altro estremo difensore italiano potrebbe essere presto valutato. Stiamo parlando di Wladimiro Falcone del Lecce, che nel corso di questa stagione continua stabilmente a dimostrare davvero tutte le sue grandi qualità in mezzo al campo, attraverso parate spettacolari e decisive, come ha fatto vedere contro la Lazio per esempio.

Forse non è l’uomo giusto per sostituire Sommer, tuttavia potrebbe agire anche da ottimo secondo portiere all’Inter, dove anche Martinez non sta trovando particolarmente spazio e non pare neanche convincere più di tanto la dirigenza interista per il futuro. Calciatore classe 1995, il capitano del Lecce è dotato di ottimi fondamentali, mentre i suoi punti di forza sono caratterizzati dalle uscite alte e dai riflessi. Il fisico dal quale è contraddistinto è imponente, tuttavia nonostante questo ha dimostrato in decisamente più di un’occasione di essere molto rapido.

E infatti, se la cava piuttosto egregiamente anche a parare i calci di rigore. Si tratta quindi di un calciatore che oltre a costare poco, è pure decisamente affidabile. Quello che ci vuole all’Inter, che nella stagione attualmente in corso si trova di fronte più che mai al problema dei gol subiti e del ruolo piuttosto decisivo dell’estremo difensore. Del resto, anche durante il derby di Milano si è tornati a parlarne.