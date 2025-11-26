Nico Paz, niente Real: il cavillo salva il Como e fa sperare l’Inter

Nico Paz fa sognare mezza Europa, compreso il Real Madrid: quali potrebbero essere le prossime mosse del Como.

Nico Paz sta lasciando tutti quanti a bocca aperta, grazie al suo grande talento che sta mettendo in mostra al Como. Il suo futuro sembra fortemente in bilico.

Non perché il Como non voglia tentare di trattenerlo in Serie A anche per le prossime stagioni; essendosi messo in mostra a un livello talmente alto da fare riflettere sulle sue potenzialità effettive anche i top club europei come il Real Madrid, non va assolutamente sottovalutata la possibilità che possa presto diventare un nuovo calciatore dei Blancos.

Anche l’Inter continua a sognare di poterlo ingaggiare in vista dei prossimi anni, anche se ovviamente non si tratta di una trattativa particolarmente semplice e poco dispendiosa. Ragion per cui, i favori dei pronostici in questo senso sono ampiamente dalla parte del Real Madrid: per quanto, almeno per ora, rimanga un calciatore del Como.

Nico Paz fra Como e Madrid: futuro in bilico

Il Real Madrid, in virtù dell’accordo stipulato con il Como, potrebbe acquistare Nico Paz a soli dieci milioni di euro. Una cifra incredibilmente bassa, dato che ormai parliamo di un calciatore che potrebbe benissimo valere settanta milioni di euro, ma dal quale il club italiano è destinato a guadagnare nettamente meno.

Nelle ultime ore si è parlato di un acquisto addirittura a gennaio, tuttavia la clausola è valida solamente per l’estate, quindi per anticipare l’affare è necessario trovare un ulteriore punto d’incontro fra le parti. In caso contrario, Nico Paz continuerà a giocare per il Como fino a giugno 2026 (probabilmente il Real Madrid attenderà per evitare di spendere decisamente più soldi per un gicoatore che può avere a dieci milioni fra pochi mesi). Fino a quando rimane al Como, l’Inter può sperare in un acquisto da sogno, tuttavia considerando i limiti di budget che caratterizzano i nerazzurri, è difficile che si facciano avanti in maniera concreta per Nico Paz.

Il centrocampista e il suo entourage tornerebbero volentieri a Madrid, ma soltanto con la certezza di avere un adeguato minutaggio di gioco, proprio quello che sta ricevendo in Italia con la maglia del Como. D’altra parte, però, i Blancos sembrano disposti a concederglielo. E in ogni caso, difficilmente Florentino Perez si lascerà scappare una possibilità così ghiotta di spendere una manciata di milioni per un calciatore che come minimo ne vale 50.