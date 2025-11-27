Emergenza Roma-Napoli, doppio forfait: centrocampo dimezzato

Il big match Roma-Napoli, in programma domenica sera all’Olimpico, si giocherà senza due protagonisti assoluti: doppia batosta.

I riflettori del 13esimo turno del campionato di Serie A saranno puntati soprattutto su Roma-Napoli. Il big match dell’Olimpico metterà in palio tre punti molto pesanti in chiave scudetto. Da una parte i giallorossi di Gasperini, che vogliono mantenere il primato e magari allungare a +5 sui rivali; dall’altra gli uomini di Conte, intenzionati a proseguire la marcia ripresa con i successi contro Atalanta e Qarabag con un successo che vorrebbe dire anche sorpasso alla Roma stessa.

La Roma, in testa al campionato in solitaria dopo 11 anni, ha finora perso i big match giocati contro Milan e Inter: Cristante e soci vanno quindi a caccia di una vittoria che avrebbe un enorme valore non solo in termini di classifica. Di fronte troverà però una squadra che appare totalmente rinfrancata dopo i giorni difficili successivi alla sconfitta di Bologna e vogliosa di lanciare un segnale forte.

Al di là di come finirà questo big match, entrambe le squadre stanno facendo molto bene in condizioni tutt’altro che semplici. In questa prima parte di stagione sia Gasperini che Conte hanno dovuto fare i conti con vari infortuni: i due tecnici sono stati costretti a rinunciare a pedine fondamentali. Proprio in queste ore sono arrivate altre brutte notizie per entrambi gli allenatori.

Roma-Napoli, emergenza: in due saltano il big match

Durante il match di Europa League contro il Midtjylland si è fatto male Manu Koné, perno del centrocampo romanista. Dopo una brutta entrata sulla caviglia da parte di Diao, difensore dei danesi, l’ex Borussia Moenchengladbach ha provato a stringere i denti ma al 28′ si è seduto sul terreno di gioco, facendo capire di non poter proseguire la gara.

Koné, sostituito da Cristante, è uscito dal campo molto zoppicante: lo staff medico della Roma ha applicato del ghiaccio all’altezza del malleolo dell’ivoriano. Nelle prossime ore si conoscerà meglio l’entità dell’infortunio ma è praticamente certo che il giocatore salterà Roma-Napoli di domenica sera.

Se Gasperini piange, Conte non ride. Proprio in queste ore è arrivata la notizia che Gilmour – volato in Inghilterra per un consulto specialistico – potrebbe doversi sottoporre a un’operazione chirurgica per risolvere la pubalgia che lo tormenta da settimane. Se davvero risulterà necessario ricorrere all’intervento l’ex Brighton rimarrebbe ai box per circa un mese e mezzo. Un’altra batosta per Conte, che a centrocampo deve già rinunciare a due giocatori importantissimi come De Bruyne e Anguissa.