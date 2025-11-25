“Allegri si è mangiato Chivu”, non ci sta: risposta durissima

Il derby di San Siro non è ancora finito: la lite ha lasciato tutti senza parole, c’entrano Max Allegri e Cristian Chivu.

Il gol di Pulisic ha permesso al Milan di vincere il derby e conquistare tre punti pesantissimi. I rossoneri hanno saputo reggere l’urto dell’Inter, colpendola nella ripresa e poi affidandosi al proprio portierone: Maignan ha infatti parato il rigore di Calhanoglu, salvando il risultato e regalando così ad Allegri e a tutto il popolo milanista una grande gioia.

In casa Inter ci si lecca le ferite: due pali, il rigore fallito e una supremazia territoriale che non ha però prodotto il risultato sperato. I nerazzurri devono quindi incassare la quarta sconfitta in campionato: un ko che fa scivolare Lautaro e compagni al quarto posto, a tre punti di distanza dalla vetta attualmente occupata in solitaria dalla Roma di Gasperini.

Dopo il derby in tanto hanno elogiato Massimiliano Allegri per aver ridato grande solidità, concretezza, fame e voglia di lottare fino all’ultimo centimetro a un Milan che solo qualche mese fa sembrava allo sbando. Tuttavia più di qualcuno ha fatto notare che è stata una delle tante vittorie di ‘corto muso’ del tecnico livornese, sottolineando che all’Inter sarebbe stato stretto anche un pareggio.

Allegri-Chivu, spunta la lite: parole durissime

Un dibattito che è scoppiato sui social tra i tifosi e ha interessato anche alcune delle penne sportive più note. Alfredo Pedullà ha parlato di “bastonata tremenda per l’Inter“, aggiungendo che Max Allegri “si è mangiato Chivu“. Un’analisi che non ha trovato affatto d’accordo Bruno Longhi: il 78enne telecronista ha risposto duramente a Pedullà su X.

Commentando il post della pagina FCInter1908, che riprendeva proprio le parole di Pedullà, Longhi ha fatto capire di non condividere affatto la narrazione fatta dal collega sul derby di domenica scorsa. “Allegri ha fatto il massimo che potesse fare: chiudere gli spazi a doppia mandata e sperare in una ripartenza che è arrivata ed ha prodotto il gol – scrive Longhi – L’Inter ha fatto la partita, ne ha avuto il controllo, ha creato occasioni , ma non l’ha messa dentro“.

Allegri ha fatto il massimo che potesse fare: chiudere gli spazi a doppia mandata e sperare in una ripartenza che è arrivata ed ha prodotto il gol.L’Inter ha fatto la partita, ne ha avuto il controllo, ha creato occasioni , ma non l’ha messa dentro. Ma siccome anche coloro che… — bruno longhi (@bruno_longhi) November 25, 2025

“Siccome anche coloro che dovrebbero analizzare la partita nella loro interezza, lo fanno solo in base al risultato finale – ha poi aggiunto il noto giornalista – ecco che Allegri si è mangiato Chivu“. Diversi utenti danno ragione a Longhi, sebbene spunti anche un commento sarcastico e irriverente: “Bruno dai non rosicare così. Tra qualche giorno ti passa“.