Simeone all’Inter, succede davvero: dubbi azzerati

Diego Simeone sulla panchina dell’Inter? Possibile, anzi, certo secondo un autorevole fonte. Lui ha dato la prova del colpo di mercato.

La partita di mercoledì tra Atletico Madrid ed Inter in Champions League, un vero big match tra due grandi realtà del passato e del presente del calcio europeo ha visto un “tradimento” davvero tremendo per i tifosi nero azzurri più attempati. La vittoria di 2-1 del team spagnolo non sembrerebbe colpire al cuore la tifoseria, dopo tutto, i due team non sono mica gemellati. Eppure, c’è un dettaglio molto importante.

L’allenatore del team spagnolo è Diego Simeone, uomo che ha indossato ben due maglie blu e nere in Italia: una, quella del Pisa tra il 1990 ed il 1992 ma soprattutto l’altra, quella dell’Inter, lo ha accompagnato per ben 57 partite in cui 11 reti sono state il bottino del forte giocatore argentino, convocato pure in ben tre edizioni della Coppa del Mondo tra il 1994 ed il 2002 ma purtroppo mai in una rosa in grado di approdare almeno alle semifinali.

Simeone si è ritirato nel 2006 ed ha iniziato una fruttuosa carriera da allenatore, molti tifosi del team milanese però, non hanno mai dimenticato le sue dichiarazioni, fatte a più riprese, sulla volontà di allenare l’Inter un girono o l’altro, con cui l’argentino ha tanti bei ricordi. Le sue parole pronunciate proprio prima di battere la squadra a cui è così affezionato hanno fatto il giro del mondo: “Se mai allenerò l’Inter? Non dipende da me, ma nel cammino di lavoro che avrò… io penso di sì”, aveva infatti detto.

Simeone all’Inter, qualcuno ne è davvero convinto

In questa ottica, durante l’ultima puntata di Viva El Futbol è intervenuto anche Lele Adani, noto commentatore italiano che, tra le altre cose, segue la Nazionale nel suo percorso di Qualificazioni ai Mondiali 2026 in qualità di telecronista. Secondo Adani, l’approdo di Simeone all’Inter è praticamente cosa certa, anche se le tempistiche potrebbero essere più lunghe di quanto l’argentino vorrebbe.

Le dichiarazioni di Lele Adani sono molto chiare: “Simeone all’Inter? Io ti dico che per me accadrà, io penso che accadrà”, l’analisi del commentatore. Ovviamente prendendo molto alla lontana le dichiarazioni di Adani, si può notare come il telecronista non abbia espresso pareri sulla tempistica, considerando pure che Christian Chivu ha un contratto con l’Inter fino al giugno 2027, valido almeno per la prossima stagione. Simeone? Stesso discorso, con il team madrileno.

Ovviamente bisogna anche vedere come i due team sapranno muoversi in classifica, perché cattive prestazioni o obiettivi non centrati, in entrambi i casi, potrebbero portare i due allenatori a perdere il posto, cosa che per inciso, non gli auguriamo assolutamente. Nel migliore scenario possibile per tutti e due gli ex giocatori, il 2027 potrebbe essere l’anno giusto in cui Simeone coronerà finalmente questo sogno. E la predizione del commentatore italiano potrebbe allora davvero avverarsi.