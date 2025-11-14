Dimissioni Conte, De Laurentiis spiazzato: c’è la data dell’annuncio

Nonostante le parole di Aurelio De Laurentiis le dimissioni di Antonio Conte sono ancora un’ipotesi concreta: spunta anche la possibile data.

La sconfitta di Bologna ha provocato un vero e proprio scossone in casa Napoli. Antonio Conte ha usato ancora una volta parole molto forti in conferenza stampa, come già accaduto in più occasioni in questo inizio di stagione. Stavolta, però, il tecnico salentino ha calcato maggiormente la mano, puntando il dito sulla mancanza di quell’energia positiva che aveva caratterizzato il suo Napoli nella cavalcata dello scorso anno culminata con lo scudetto.

Dichiarazioni talmente dure da far circolare voci su possibili dimissioni da parte dell’allenatore del Napoli. Ci ha pensato il presidente dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, a sgombrare il campo da ogni dubbio con alcuni post pubblicati sul suo profilo X: “Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione“.

Eppure, nonostante l’intervento di ADL, in molti sono convinti che l’allarme in casa Napoli non sia affatto rientrato. Nello spogliatoio sembra ci siano alcuni giocatori molto scontenti, a cominciare da Stanislav Lobotka (Conte non ha affatto gradito ciò che ha detto nell’intervista al podcast Ina Liga) fino ad arrivare a Noa Lang, che ha confidato al CT dell’Olanda, Ronald Koeman, di non aver toccato “nemmeno un pallone” in 28 giorni di ritiro estivo.

Dimissioni Conte, non ci sono più dubbi: tutto deciso

Il clima è quindi tutt’altro che sereno e per questo i bookmakers restano convinti che la probabilità che Conte rassegni le dimissioni o venga esonerato entro il 6 gennaio sia molto elevata. Come riportato da Agipronews, infatti, su Snai la quota su un eventuale addio di Conte prima della fine del girone d’andata è scesa da 2,50 a 2, nonostante le parole apparentemente rassicuranti di De Laurentiis.

Si tratta di una cifra davvero molto bassa: per Snai la separazione tra il tecnico salentino e il Napoli ha una probabilità vicina al 50%. Molto dipenderà da cosa accadrà dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali: i partenopei affronteranno in campionato l’Atalanta (che ha scelto Palladino per rimpiazzare l’esonerato Juric), la Roma (attualmente prima in classifica) e la Juventus (dove siede l’ex Spalletti).

In mezzo la sfida di Champions contro il Qarabag e gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Cagliari. Cinque sfide cruciali, di cui quattro in programma al Maradona: venti giorni decisivi per capire se il futuro di Antonio Conte sarà ancora all’ombra del Vesuvio.