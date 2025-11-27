Colpo di scena, addio Inter: Chivu non la prende bene

L’Inter, nonostante la sconfitta subita contro il Milan, deve tentare di guardare avanti: anche se pure dal mercato arrivano brutte notizie.

L’Inter è reduce dalla sconfitta nel derby di Milano, che ha anche significato sorpasso in classifica da parte del Milan e quarto KO in Serie A quando siamo arrivati soltanto a novembre. Una situazione davvero complicata, per quanto i nerazzurri siano ancora assolutamente in lotta per lo scudetto e per raggiungere le fasi finali della Champions League per un altro anno ancora.

Certo, come precisato dall’allenatore Cristian Chivu qualcosa dovrà inevitabilmente cambiare, perché se si vogliono ottenere risultati davvero eccezionali è di fondamentale importanza che i big match vengano gestiti e conclusi in maniera decisamente migliore.

Comunque, tralasciando per un attimo l’ambito sportivo, ci sarebbe un’altra notizia tutt’altro che positiva da considerare lato Inter: facciamo riferimento a un’indiscrezione di calciomercato assai rilevante.

Inter, brutte notizie: riguardano il mercato

L’Inter è fortemente attratta da Upamecano, difensore del Bayern Monaco in scadenza di contratto nel 2026. Il calciatore francese sembra essere lontano da raggiungere un accordo con i bavaresi, e i nerazzurri ne approfitterebbero volentieri, consapevoli che in vista della prossima estate il reparto difensivo dovrà subire un netto ricambio generazionale con le probabili uscite di Sommer, Acerbi e de Vrij. Tuttavia, la squadra italiana non è l’unica interessata al calciatore.

Pure Real Madrid e PSG, società dotate di un budget di spesa nettamente superiore, seguono con attenzione la vicenda di Upamecano al Bayern Monaco. In particolare i Campioni d’Europa in carica, che sarebbero disposti ad anticipare il colpo a gennaio. Qualcosa che i Blancos non sembrano disposti a fare e che l’Inter, di sicuro, non può compiere. Upamecano apprezzerebbe fare ritorno in Francia, in quella che è la squadra maggiormente rappresentativa e competitiva della Ligue 1 in questo momento. Non è ancora finita con la dirigenza di Monaco di Baviera. malgrado la richiesta straordinaria di 17 milioni di euro netti a stagioni per rinnovare, il club preferirebbe non separarsi da un calciatore considerato fra i difensori più forti e determinanti al mondo in questo momento.

Staremo a vedere come andrà a finire questa storia. Di sicuro l’Inter rischia di essere tagliata fuori dall’affare Upamecano, evidentemente impostato su cifre fuori dai parametri Oaktree. E anche dalle disponibilità economiche di qualsiasi club italiano in questo preciso momento storico, soprattutto se a corteggiare un calciatore di primissima categoria si presentano colossi finanziari come Real Madrid e Paris Saint Germain.