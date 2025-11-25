Pavanello a Calcioblog: “Contratto Spalletti può essere un boomerang. Mercato disastroso”

Pavanello: “Finora, tutto il mercato di Comolli è stato disastroso. Contro il Bodo darei una chance a Miretti. E su Zhegrova…”

Con Roberto Pavanello, collega de La Stampa per avvicinarci alla sfida di Champions della Juventus in casa del Bodo Glimt, tra i pochi gol segnati dalla squadra di Spalletti ed una pareggite che sembra non abbandonare la squadra.

Pavanello, partiamo dalla Champions: tre punti in quattro partite. Contro il Bodo è da dentro o fuori.

“Vorrei dire che tutto fa Bodo. Col -7 che aspetta la Juve vedo una situazione agghiacciante, tanto per citare un altro allenatore con questa frase passata alla storia. Vorrei vedere che chi va in campo sia finalmente da Juve. Qualcuno lo ha fatto, altri non lo hanno mai fatto e dubito che lo facciano in questa stagione. Tutto il mercato di Comolli è stato disastroso, finora. Non parlo di una Juve che vinceva titoli su titoli, ma di una Juve che arrivi almeno quarta. Qui stiamo parlando di giocatori da Conference League. Anche quest’anno si piange l’assenza di Bremer: ma non può essere un giocatore ad indirizzare la stagione”.

Veniamo alle ipotesi di formazione: a chi darebbe una chance e perché?

“Sa che le dico? Visto l’impatto disastroso avuto con la Fiorentina, proverei di nuovo a scommettere su Miretti. E poi mi chiedo se Zhegrova sia così impossibilitato a giocare dal primo minuto. L’unica cosa che gli ho visto fare è stato esser redarguito da Spalletti per aver litigato col pubblico della Fiorentina”.

Spalletti, un uomo forte alla Juve ma dal destino incerto

Pavanello, come si spiega questi tre pareggi in avvio di era Spalletti?

“Gli interpreti sono mediocri. Dalla mediocritas non puoi uscire facilmente, non ci sono giocatori sopraffini, almeno ce ne sono pochissimi”.

“Thuram, oggi, non può – continua Pavanello – giocare 90 minuti, fa fatica: ma la rosa è risicata. Tudor non era il male assoluto, Spalletti ha avuto poco tempo, non gli getto la croce. Ci sono eventi anche extra campo che hanno reso la situazione molto complicata”.

Per chiudere, dal suo punto di vista, Spalletti è anche il futuro della Juve?

“Lo vedremo gara dopo gara. La scelta di avere un contratto fino a giugno vedremo se si rivelerà un boomerang. Una società che cambia così tante volte allenatore non è in grado di programmare e non farà strada. Hai fiducia in Spalletti, mettilo in condizione di lavorare al meglio, altrimenti non chiamarlo neppure”.