Juventus, Ricci a CB: “David ed Openda decisivi solo negli errori”

Ricci: “Cori contro Vlahovic? Andrebbero bonificate le curve, c’è la volontà? Trasferta in Norvegia decisiva ma pericolosa per la Champions”

Dario Ricci, collega di Radio 24, analizza per calcioblog.it il momento della Juventus, tra il pareggio di Firenze ed il prossimo impegno in Champions League.

Ricci, partiamo da una Juventus che segna poco.

“Penso ci siano due fattori da menzionare. Da un lato la qualità tecnica: in questo senso penso che Spalletti l’abbia ben fotografata. La sua Juve ha bisogno di più coraggio, di più verticalizzazione, di qualità in quelle situazioni. Qui c’è un nodo irrisolto dal mercato, quello di una regia più intraprendente. Un tema ripetuto tante volte. Quella di Locatelli è una regia ordinata in alcune fasi di gioco, molto meno in altre. L’altro fattore è legato alla qualità degli interpreti. Il mercato ha portato David ed Openda. Di Vlahovic conosciamo pregi e difetti. Degli altri due abbiamo ascoltato i pregi in estate, ma abbiamo visto i limiti di calciatori così poco incisivi. Sono stati decisivi, anzi: ma solo negli errori. Ed in tante circostanze è mancata la prestazione”.

Veniamo ai cori contro Vlahovic

“Parto da Locatelli. Qui ha mostrato la maturità e la forza del capitano nel chiedere subito all’arbitro di fermare quei cori. In questo senso, la juventinità di Locatelli non può mai essere discussa. Bene ha fatto a segnalare, non tutti lo fanno. Soluzioni? Tutti sanno quanto sia difficile applicarle se manca una volontà precisa di farlo. Parliamo di stadi-cantieri, di curve dove è difficile mettere le mani per bonificarle. Oggi è la Fiorentina, domani sarà un’altra squadra. Bisogna lavorare sul piano culturale ma anche su quello della sanzione. Daspo per un’età tale che torna allo stadio quando ha i capelli bianchi nella migliore delle ipotesi”.

Allarme Juve, Ricco: “Con il Bodo Glimt sarà durissima”

Tre pareggi consecutivi. Ora la Champions col Bodo Glimt. Cosa si aspetta dalla Juventus?

“La trasferta col Bodo Glimt sarà durissima, inutile girarci attorno. I norvegesi abbiamo imparato a conoscerli. Curioso che Spalletti se li ritrovi di fronte. Credo lo avrebbe evitato volentieri”

“Il Bodo ha fatto – continua Ricci – una buonissima Europa League. La Lazio ne sa qualcosa. Le condizioni saranno complesse, in alta Norvegia, in pieno novembre, su un campo di erba sintetica che crea sempre problemi ai professionisti. Si tratta di una trasferta decisiva e pericolosissima per la Juve. Credo che per la squadra di Spalletti sarebbe stato meglio giocare contro il Liverpool, in casa o in trasferta, che contro questo Bodo Glimt”.