La Juve copia il Milan: nuovo affare alla Modric, che colpo

Dopo l’affare Modric, di cui in Italia si sta parlando così tanto, anche la Juventus potrebbe emulare il Milan.

Il Milan è grande protagonista all’interno di questa stagione, e grande merito di questo risultato è legato all’eccezionale lavoro che sta portando avanti da tempo Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, che in passato ha allenato la Juventus vincendo un sacco di trofei, ha raggiunto fino a questo momento risultati veramente invidiabili.

Se c’è riuscito, è merito principalmente dell’apporto che è riuscito a dare Luka Modric al club lombardo. Facciamo riferimento all’ex centrocampista del Real Madrid, che nonostante l’età avanzata sta dimostrando in questa stagione di essere ancora un assoluto fuoriclasse che può fare la differenza in qualsiasi momento.

Ragion per cui, abbiamo deciso di parlarvi di quello che potrebbe fare presto la Juventus. Emulare un colpo simile a quello che ha portato avanti il Milan, concludendolo in estate.

La Juventus emula il Milan: i dettagli

La Juventus potrebbe prendere spunto dall’operazione Modric sul mercato. Alaba, che è in scadenza di contratto con il Real Madrid, potrebbe essere una grande chance in vista dell’estate 2026. I Blancos non intendono rinnovargli il contratto, e proprio per questo non è da escludere il possibile colpo in entrata per la squadra allenata da Luciano Spalletti. C’è da dire che l’interesse della Saudi Pro League è molto forte in questo momento, e va tenuto assolutamente in considerazione.

La Juventus, così come qualsiasi altro club italiano, non può permettersi ingaggi faraonici. Tuttavia, la Vecchia Signora potrebbe regalare al difensore un’entusiasmante possibilità all’interno del calcio che conta, per quanto lo status del Real Madrid attualmente rimanga irraggiungibile per la società piemontese. Inoltre, tale acquisto donerebbe esperienza e qualità a un reparto difensivo che in più di una partita ha mostrato fin troppe incertezze in questa stagione. Alaba ha tutto per compeltare al meglio la retroguardia juventina, e ricorderebbe non poco il colpo Modric che il Milan ha realizzato nell’estate del 2025.

Per quanto sarebbe bello vedere certi giocatori in Serie A all’apice della loro carriera, come accadeva qualche decennio fa, rimane comunque soddisfacente l’idea di vedere anche un difensore centrale come Alaba, estremamente vincente e considerato un top del ruolo, per quanto anche lui si allontani dal momento migliore della sua vita professionale. Modric, però, ha dimostrato che la possibilità di fare la differenza nel calcio giocato ci sia anche in età avanzata. Staremo a vedere se Alaba accetterà di mettersi in discussione come ha fatto il mediano croato.