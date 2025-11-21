Chirico a CB: “La gestione Vlahovic sta deprimendo David. Zero chance di rinnovo”

Con Marcello Chirico, collega di Netweek, andiamo ad analizzare il momento della Juventus che porta la squadra di Spalletti all’impegno con la Fiorentina, un match che arriva dopo il pareggio nel derby.

Chirico, come arriva la Juve alla gara con la Fiorentina?

“Lo capiremo dopo il ritorno di tutti dalle Nazionali. Ci siamo lasciati con una Juve incerta. Una Juve che non convince. Pensavamo fosse diversa. Andiamo su un campo tradizionalmente difficile ed è una gara che per la Fiorentina può rappresentare una svolta. Il campo ci dirà se vedremo un po’ di Juve di Spalletti”.

Veniamo ad Openda: si può già etichettare come un flop?

“Per ora è molto deludente. Non so se etichettarlo come un flop, ma che stia deludendo è sicuro. Sta deludendo più lui di David. Sembrava dovesse essere lui il centravanti visto che Davd ha fatto il viaggio transoceanico ma a quanto pare non si fida molto Spalletti che potrebbe ancora, rischiando, puntare su Vlahovic che non è al 100%”.

Da quello che le risulta, ci sono margini per il rinnovo di Vlahovic?

“No, zero. Per il semplice motivo che il suo agente Ristic non ha mai accettato l’idea di spalmare lo stipendio. Se continui a far giocare Vlahovic demoralizzi gli altri due. A David era stato detto che sarebbe stato il titolare. Tudor ha rimescolato le carte, si creano confusione e sconforto nei confronti di Openda e soprattutto di David. Comolli ha detto che ci vedremo a fine anno: ma che fai a fine anno, deve esserti già chiara la programmazione. Psicologicamente hai depresso David. Una situazione anomala: forse, ci si è resi conto che David non è il preferito? Devi studiare prima…”.

Chirico tra la Juve di Spalletti e quella di Elkann

Che identità avrà la Juve di Spalletti?

“Lei vive a Napoli ed ha visto di persona cosa fa Spalletti. A Torino vogliamo questo tipo di identità: non lavoriamo solo sui dati, sugli algoritmi. Si deve costruire una squadra con Spalletti, per dare l’identità spallettiana a questa squadra ed a questa rosa. Ecco cosa ci si aspetta nel futuro prossimo”.

E che identità avrà la Juve di Elkann?

“Elkann, purtroppo, sarà pure un bravo manager nelle vicende di Stellantis, ma nello sport in genere, ci butto dentro anche la Ferrari, quindi nell’ambito sportivo, c’è sempre qualcosa che non funziona. Finora, ci sono stati fallimenti nella sua gestione. Prima fu Cobolli ora c’è Comolli: quando Elkann le pensa, le pensa spesso sbagliate in ambito sportivo. E bisogna ricominciare da capo. Mi auguro che questo non avvenga. Ci sta volere i conti in ordine, ma una società come la Juve deve vincere. Dice spesso di voler tornare vincenti. Ma, quando lo faremo?”