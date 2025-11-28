Batosta Allegri, non ci voleva: perde un giocatore fondamentale

Il Milan ritrova entusiasmo con Allegri, però una notizia improvvisa gela l’ambiente rossonero: il tecnico perde un calciatore.

Il Milan veniva da una stagione talmente complicata che, senza ombra di dubbio, aveva lasciato ferite profonde nel cuore dei tifosi. Infatti, uscire da tutte le competizioni e ritrovarsi in una posizione di classifica imbarazzante aveva acceso più di un campanello d’allarme. Una squadra abituata a lottare per il vertice non può permettersi di vivere mesi così, e per questo la scelta di puntare su Massimiliano Allegri era sembrata subito un tentativo di riportare stabilità, equilibrio e quella continuità che ormai mancavano da troppo tempo.

L’impatto del tecnico livornese è stato immediato. Il Milan ha ritrovato compattezza, ordine tattico, una serenità che per lunghi tratti dello scorso anno era stata smarrita. La vittoria nel derby ha alimentato un entusiasmo che a Milano non si respirava da mesi e la posizione in classifica, finalmente dignitosa e coerente con la storia del club, ha ridato fiducia ai tifosi. Il percorso è ancora lungo, certo, però si vede chiaramente la mano dell’allenatore e si percepisce una squadra che sta crescendo partita dopo partita.

Allegri perde un calciatore fondamentale proprio ora

Proprio mentre l’ambiente sembrava essersi ricompattato, è arrivata una notizia capace di gelare l’euforia rossonera. Allegri dovrà fare i conti con un problema che va oltre il campo e che rischia di diventare una vera spina nel fianco nelle prossime settimane. Prima di svelarlo, va ricordato che è normale che intorno ai club di alto livello girino voci, indiscrezioni e interrogativi, però questa volta la questione riguarda uno dei pilastri assoluti della squadra.

Nella conferenza stampa, a due giorni dalla sfida contro la Lazio, Allegri ha parlato anche di Mike Maignan, uomo chiave del Milan e protagonista di una stagione di altissimo livello. Il suo contratto scade nel 2026 e le sue prestazioni, puntuali e decisive, stanno attirando l’attenzione di diversi top club europei. Allegri non ha nascosto la stima verso il portiere, definendolo uno tra i più forti al mondo, e su questo nessuno ha mai avuto dubbi.

Il momento delicato però è arrivato quando gli è stato chiesto del rinnovo. La risposta del tecnico è stata evasiva, quasi diplomatica, di quelle che sembrano voler dire tutto e niente allo stesso tempo. Ha sottolineato che del rinnovo si occupa la società e che lui con i calciatori parla solo di campo. Una frase semplice, certo, però letta nel contesto attuale suona come un campanello d’allarme. Non una smentita, non un messaggio rassicurante, anzi quasi l’opposto.

Una risposta così vaga lascia intendere che l’addio di Maignan possa essere davvero dietro l’angolo, e che il Milan, proprio nella stagione in cui ha ritrovato basi solide e una classifica all’altezza, rischi di perdere uno dei suoi calciatori fondamentali. Perdere un portiere così, uno che spesso tiene in piedi la squadra nei momenti complicati, sarebbe un contraccolpo pesante da gestire. Allegri naturalmente continuerà a pensare al campo, però la questione Maignan rischia di diventare un’ombra lunga su una stagione che fin qui aveva fatto tornare entusiasmo e fiducia.