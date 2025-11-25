Ha convinto Chivu, inutile aspettare l’estate: Marotta chiude a gennaio

Beppe Marotta è pronto ad accontentare subito Cristian Chivu: il tecnico dell’Inter lo vuole già a gennaio, pronta l’offerta.

Nel derby di domenica sera a San Siro è arrivata la quarta sconfitta in campionato per l’Inter. Il ko subito dal Milan di Allegri ha fatto scivolare i nerazzurri al quarto posto, a pari punti con il Bologna. Nulla di irrecuperabile: la vetta, attualmente occupata dalla Roma, è a tre punti e in questo campionato si sono già verificati più volte colpi di scena e ribaltoni.

Tuttavia 4 sconfitte in 12 partite sono sicuramente un segnale che Chivu, Marotta e Ausilio non possono ignorare. Per competere davvero per i traguardi più ambiti a questa Inter serve ancora qualcosa, specialmente sul fronte offensivo. Non a caso già in estate la dirigenza nerazzurra aveva provato a prendere Ademola Lookman, ricevendo però il secco ‘no’ da parte dell’Atalanta alla proposta da 45 milioni di euro complessivi.

L’impressione è che l’Inter non abbia ancora mollato la presa. Il sogno è sempre l’attaccante della Dea ma Marotta e Ausilio stanno tenendo in forte considerazione anche altri profili dotati di caratteristiche simili a quelle di Lookman. Negli ultimi giorni si è parlato molto di Adeyemi del Borussia Dortmund, ma i costi per arrivare al tedesco già a gennaio sembrano troppo elevati. Ecco perché l’Inter sta ragionando su un attaccante della Serie A che può arrivare alla Pinetina a un prezzo molto più conveniente.

Chivu scatenato: lo vuole subito, fissato il prezzo

Il club di Viale della Liberazione ha messo gli occhi su Giovane, 22 anni, attaccante brasiliano del Verona che sta facendo vedere ottime cose in maglia gialloblu. Nell’ultimo match giocato al Bentegodi contro il Parma l’ex Corinthians ha fatto e disfatto: suo il gol del momentaneo pareggio degli scaligeri ma suo anche il grave errore (retropassaggio di testa a Montipò senza accorgersi della presenza di Pellegrino) che ha praticamente regalato i tre punti ai ducali.

Eppure, nonostante questo sbaglio, Giovane è senza dubbio uno degli elementi che si sta mettendo più in mostra nel Verona. Il classe 2003 piace molto a Chivu: l’allenatore dell’Inter ha già fatto sapere ai vertici del club che può essere davvero lui l’uomo giusto per gennaio.

I nerazzurri vogliono battere la concorrenza della Juventus e per farlo sono pronti a presentare un’offerta convincente, più o meno tra i 18 e i 20 milioni di euro: per il Verona, che aveva preso il giocatore a zero, si tratterebbe di una plusvalenza rilevante.