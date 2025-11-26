Maignan-Inter, il Milan in allarme: Romano spazza via i dubbi

Con il contratto in scadenza, Maignan è al centro delle indiscrezioni di mercato: l’ultimo club a cui è stato accostato è proprio l’Inter

Il destino di Mike Maignan, anche a distanza di settimane dall’inizio di gennaio, continua a essere al centro di numerose discussioni legate soprattutto al possibile futuro del portiere francese. In estate l’estremo difensore rossonero era infatti vicino a lasciare Milano per iniziare una nuova avventura: il Chelsea aveva presentato un’offerta importante al Milan per assicurarsi il portiere, poi prontamente rifiutata.

Tuttavia, grazie al lavoro della dirigenza e soprattutto all’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera, il Milan è riuscito a trattenere il suo capitano. Resta però il nodo del contratto in scadenza a giugno 2026. Una situazione che impone riflessioni concrete sul rinnovo, che al momento sembra in fase di stallo. Proprio questa incertezza ha fatto emergere l’ipotesi di un addio già dalla prossima estate, con il rischio, in caso di mancato prolungamento, di un possibile svincolo a parametro zero la prossima estate.

A complicare ulteriormente il quadro, sono arrivate alcune indiscrezioni di mercato che vorrebbero Maignan addirittura vicino all’Inter, storica rivale del Milan: un’ipotesi che rappresenterebbe un duro colpo per l’ambiente rossonero.

Maignan all’Inter, Fabrizio Romano fa chiarezza

Nelle ultime ore, il portiere è stato accostato con insistenza proprio ai nerazzurri, alla ricerca di un sostituto per il post-Sommer. Le voci su un possibile passaggio all’Inter hanno inevitabilmente creato preoccupazione nella tifoseria rossonera. Tuttavia, a rasserenare l’ambiente ci ha pensato Fabrizio Romano, che ha voluto fare chiarezza sulla situazione, definendo al momento molto remota questa possibilità.

“Col massimo rispetto per chi ha riportato questa notizia, a noi oggi non risulta che oggi ci siano discorsi in piedi o anche pensieri dell’Inter per Maignan. Anche da parte del giocatore: oggi la sua concentrazione è totale sul campo e sul Milan. E anche per il futuro Maignan-Inter è una cosa che non risulta, non risulta sia partita una macchina che sia dietro le quinte o di contatti diretti tra le parti”, ha dichiarato Romano.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, l’Inter non starebbe affatto pensando a Maignan, e questa posizione è confermata anche dal giocatore stesso, concentrato pienamente sulla sua avventura a Milanello e senza alcuna intenzione di valutare un trasferimento ai rivali nerazzurri. Una notizia che può sicuramente tranquillizzare in parte i tifosi rossoneri, preoccupati all’idea di vedere il proprio capitano vestirsi dei colori della rivale cittadina, ma che attendono ancora il rinnovo del francese.