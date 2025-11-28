Salutano in due, Gasperini disperato: Massara ha la soluzione

Gian Piero Gasperini dovrà presto rinunciare a due elementi della rosa: Massara è già all’opera per rimediare.

Gian Piero Gasperini guarda tutti dall’alto in basso con la sua Roma. Molto del merito del primato solitario dei giallorossi è certamente da attribuire al tecnico di Grugliasco, che ha preso in mano una squadra con delle basi già solide dopo l’ottimo percorso fatto con Ranieri e che ora sembra aver ulteriormente aumentato la propria forza.

Eppure in questa rosa le carenze non mancano. Gasperini avrebbe bisogno soprattutto di un attaccante, dato che finora i vari infortuni gli hanno quasi sempre impedito di averne uno. Ma l’attenzione del ds Massara non è solo sul reparto offensivo: tutto lascia pensare che a gennaio il club starà attento a eventuali occasioni per rinforzare anche difesa e centrocampo.

Le risorse economiche a disposizione non sono molte e la lente del fair play finanziario, ancora puntata sui giallorossi, non può ovviamente non essere considerata. Qualcosa si dovrà comunque fare, anche perché Gasperini si ritroverà costretto a lasciar partire due elementi molto importanti della rosa.

In due lasciano la Roma: Massara già al lavoro, spunta un nome

Evan Ndicka e Neil El-Aynaoui risponderanno infatti alla chiamata delle rispettive Nazionali – Costa d’Avorio e Marocco – per prendere parte alla Coppa d’Africa, in programma dal 21 dicembre al 18 gennaio. Proprio in queste ore è trapelata un’indiscrezione sul giocatore che Massara avrebbe individuato per migliorare il centrocampo della Roma e accontentare così Gasperini.

Angelo Papi, intervenuto sul canale Twitch di Asromalive.it, ha infatti rivelato che la Roma ha rimesso gli occhi su un profilo già attenzionato in passato. Si tratta di Dan Neil, 24 anni il prossimo 13 dicembre, centrocampista del Sunderland: lo scorso anno proprio il classe 2001 è stato uno dei principali protagonisti del ritorno in Premier League dei ‘Black Cats’. “Non sto dicendo che la Roma prenderà lui, ma posso confermarvi che è uno degli obiettivi della Roma e che lui può partire perché non gioca praticamente mai“, ha detto Papi.

In effetti in questa stagione Neil sta trovando davvero poco spazio nell’undici titolare di Regis Le Bris: ecco perché il club inglese potrebbe accettare di lasciarlo andare già nella prossima finestra di mercato invernale. Il contratto di Neil scade il 30 giugno 2026 e l’impressione è che non verrà rinnovato: ciò vuol dire che a gennaio può bastare un piccolo indennizzo per farlo arrivare alla corte di Gasperini. Una trattativa che può andare in porto anche grazie a Florent Ghisolfi, ex responsabile dell’area tecnica della Roma, oggi Director of Football proprio del Sunderland.