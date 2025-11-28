Juve-Maignan, arriva a gennaio: furia Allegri, Spalletti se la ride

Colpo da maestro della Juventus che potrà contare su di lui. L’estremo difensore Mike Maignan sempre più vicino alla “Vecchia Signora”.

In una squadra che punta alla vittoria del titolo del proprio campionato e, quanto meno, ad entrare in Champions League il portiere è un giocatore fondamentale. Si può forse andare “al risparmio” con il secondo e terzo portiere ma per quanto riguarda il titolare, l’estremo difensore è una figura che può letteralmente cambiare una partita. E cambiare partita su partita significa cambiare una stagione.

Non è mica un caso che l’Italia, che in tempi più rosei ha vinto 4 volte la Coppa del Mondo abbia sempre avuto una scuola di portieri eccellente. La Francia non è da meno, con talenti come Coupet, Barthez e naturalmente Mike Maignan, attuale estremo difensore del Milan. Maignan si è presentato alla Serie A in maglia rossonera nel 2021 ed in effetti, in 131 partite ha preso gol 126 volte, una media davvero ottima.

L’atleta però potrebbe presto partire per altri lidi, beffa assurda per il Milan, forse verso una sua diretta concorrente tanto per l’accesso alle coppe quanto per la vittoria dello scudetto. La Juventus di Luciano Spalletti potrebbe sfruttare a suo vantaggio la scadenza del contratto di Maignan prevista per il giugno del 2026 che si sta lentamente ma inesorabilmente avvicinando.

Maignan rischia di cambiare squadra

Il portiere transalpino è al momento uno dei migliori in Serie A e la Juventus, pur contando sul talentuoso Michele De Gregorio, sta cercando di rinforzarsi ulteriormente. In caso di scadenza del contratto senza rinnovo, Maignan potrebbe addirittura lasciare il team a parametro zero, motivo per cui il Milan ha davanti a sé due strade: venderlo a gennaio, guadagnando qualcosa, o rischiare il tutto per tutto più avanti, se non trovasse l’intesa per il rinnovo.

Certo cedere il giocatore ad una diretta rivale è una mossa poco lungimirante, ma potrebbero entrare dai 15 ai 20 milioni che non sono pochi, in vista del mercato di gennaio che magari, consentirebbe più di un buon colpo, specie tra i giovani promettenti. Ancora da vedere la mossa della Juventus che, pur se interessata a Mike secondo varie fonti, ha messo gli occhi anche su Gianluigi Donnarumma, per riportarlo in Italia dal Manchester City dove sta giocando.

Cosa ci fa pensare che Maignan sia pronto a lasciare il Milan? Ovviamente, il fatto di aver cambiato ben 6 preparatori atletici in 4 anni è il sintomo che non tutto sia a posto, nel rapporto tra la squadra ed il giocatore, notoriamente molto pignolo nei suoi allenamenti. Le speranze non sono del tutto perse e Igli Tare farà di tutto per tenerlo. Ma se fosse impossibile, meglio guadagnare tanto adesso che rischiare un addio non retribuito a fine stagione.