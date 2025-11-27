Inzaghi, che favore all’Inter: Marotta salvato in extremis

Marotta può fare i salti di gioia: il più grande favore all’Inter arriva nientemeno che da Simone Inzaghi, nessuno se lo sarebbe aspettato.

Uno scudetto, due Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane e due finali di Champions League. Simone Inzaghi, nei suoi quattro anni alla Pinetina, ha portato l’Inter ai vertici non solo del calcio italiano ma anche di quello europeo. Tuttavia l’addio ufficializzato subito dopo la batosta rimediata dal Paris Saint-Germain a Monaco ha un po’ incrinato lo splendido rapporto che si era venuto a creare tra il tecnico piacentino e il popolo nerazzurro.

Sta di fatto che Simone Inzaghi e l’Inter percorrono ora strade completamente diverse. L’ex allenatore nerazzurro è oggi alla guida dell’Al-Hilal, secondo in classifica nella Saudi Pro League a 4 punti di distanza dalla capolista Al-Nassr. Inzaghi può contare su alcune vecchie conoscenze del campionato italiano: Joao Cancelo, Kalidou Koulibaly, Theo Hernandez e Sergej Milinkovic-Savic rappresentano l’ossatura della formazione saudita in lotta per il titolo.

In estate il tecnico piacentino ha provato anche a convincere qualche suo pupillo all’Inter a trasferirsi in Arabia Saudita e iniziare una nuova avventura, ovviamente potendo contare su ingaggi da capogiro. Stando ai rumors Inzaghi avrebbe parlato soprattutto con Bastoni e Barella, ricevendo però in tutti e due i casi un ‘no grazie’ da parte dei titolarissimi nerazzurri.

Inzaghi-Inter, svolta clamorosa: Marotta è d’accordo

Ora però l’ex allenatore dell’Inter potrebbe andare di nuovo all’assalto di un elemento della rosa interista. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, infatti, sembra che l’Al-Hilal abbia messo gli occhi su Francesco Acerbi. Il difensore italiano è all’ultimo anno di contratto con l’Inter e tutto lascia pensare che da Viale della Liberazione non arriverà alcuna proposta di rinnovo.

L’Al-Hilal può quindi mettere a segno il colpo a parametro zero. Un affare che farebbe felicissimo Inzaghi: l’allenatore dei sauditi ha mantenuto un forte legame con Acerbi e sa bene quanto può dare in termini di esperienza, sia in campo che nello spogliatoio. Attualmente l’ex Lazio guadagna 1,5 milioni di euro a stagione in nerazzurro: l’Al-Hilal è pronto a presentargli un’offerta decisamente più elevata per convincerlo a trasferirsi a Riad e magari chiudere la carriera con i biancoblu.

Non è da escludere nemmeno un tentativo a gennaio: Marotta ha ormai altri piani per la difesa, pertanto potrebbe decidere di lasciar partire Acerbi già nella finestra di mercato invernale per fare spazio a un nuovo innesto.