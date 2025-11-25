Simeone al posto di Chivu, l’Inter si spacca: “Una sciagura”

Cambio di guida tecnica all’Inter: Diego Simeone in pole per sostituire Cristian Chivu, ma la tifoseria si divide

L’Inter si prepara ad affrontare domani l’Atletico Madrid per la quinta giornata di Champions League. I nerazzurri dovranno cercare di archiviare al più presto la pesante sconfitta subita nel derby contro il Milan, che ha visto trionfare i rossoneri in casa interista, e provare a ritrovare risultati utili già a partire dalla sfida di domani sera contro la squadra di Simeone. Proprio il tecnico dell’Atletico Madrid è tornato sotto i riflettori in queste ore per un possibile futuro cambio sulla panchina nerazzurra al posto di Cristian Chivu.

L’Inter, infatti, ha vissuto un clamoroso cambio in panchina dopo l’addio di Simone Inzaghi, che ha guidato i nerazzurri per quattro anni. Al suo posto è arrivato Cristian Chivu, ex difensore del Triplete firmato Mourinho, oggi alla sua prima vera esperienza alla guida di una grande squadra. Il percorso del tecnico rumeno, nonostante qualche alto e basso nella fase iniziale della stagione, ha poi trovato continuità, tanto che in Champions League l’Inter è attualmente a punteggio pieno insieme ad Arsenal e Bayern Monaco nella maxi classifica europea.

Tuttavia, questo percorso potrebbe essere messo in discussione proprio da un altro uomo che conosce molto bene l’ambiente nerazzurro e che in passato ha vestito la maglia dell’Inter: Diego Simeone.

Simeone all’Inter, la tifoseria si divide e Chivu risponde

A far emergere questo scenario sono state proprio le parole dell’allenatore argentino in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Atletico Madrid. Alla domanda su un possibile futuro sulla panchina nerazzurra, Simeone ha dichiarato: “Non ne sono sicuro perché non dipenderà da me. Però nel cammino da allenatore che avrò immagino un periodo nell’Inter, sì.”

Dichiarazioni che aprono nuovi scenari sul futuro della guida tecnica nerazzurra, anche se non hanno raccolto il pieno gradimento di una parte della tifoseria interista, che non sembrerebbe accogliere con entusiasmo l’idea di vedere Simeone tornare in nerazzurro, questa volta in panchina.

“Simeone, stai bene all’Atletico: rimani lì a vita, lontano da Milano, grazie. Con tutto il bene, eh”, ha scritto su X un tifoso nerazzurro.

“Per pagare sei mesi di Simeone dobbiamo fare 27 leasing”, ha sottolineato un altro. “Letteralmente: un campionato in più e basta, ahahahah. Quindici anni di esperienza spendendo 300 milioni all’anno… una sciagura, Simeone“, ha commentato un altro account. E ancora: “Simeone, se sei un vero interista, ad allenare qui ci vieni gratis“.

Molti interisti sottolineano infatti l’onerosa richiesta economica di Simeone come allenatore, ritenendola non in linea con i risultati sportivi ottenuti: il tecnico argentino, pur essendo uno dei più blasonati nel panorama europeo, nella sua esperienza di quasi quindici anni sulla panchina dell’Atletico Madrid ha conquistato soltanto due volte il titolo di campione di Spagna, due Europa League e due Supercoppe UEFA.

Trofei certamente prestigiosi, ma che, considerando la durata della sua permanenza al club, molti ritengono un palmarès meno ricco di quanto ci si potesse aspettare.

Tuttavia, non tutti i tifosi nerazzurri condividono questa visione. Sui social, diversi altri utenti hanno accolto positivamente l’idea e la suggestione lanciata dall’argentino. Per esempio, un utente ha scritto: “Eeeeh il Cholo gaserebbe in panchina”, mentre un altro ha commentato: “Quanto bramo Diego Pablo Simeone in panchina. Il Cholo mi gaserebbe parecchio.”

La tifoseria appare quindi divisa, e nel frattempo anche Chivu ha risposto in conferenza stampa sul confronto con Simeone: “Non mi sento né migliore e né peggiore, con una certa esperienza nel calcio. Non mi sento né migliore né peggiore di loro”. Un chiaro messaggio al tecnico argentino.