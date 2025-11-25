Bufera Allegri, errore gravissimo: ha rovinato tutto

Una vera e propria bufera ha visto protagonista proprio Max Allegri: un errore potrebbe costare caro al tecnico rossonero

Una notte da sogno quella vissuta domenica sera da Massimiliano Allegri, che ha voltato rapidamente pagina dopo il negativo ricordo del derby d’Italia vissuto alla sua prima esperienza in rossonero, perso nel 2013. Dopo quasi 12 anni, Allegri è tornato sulla panchina del Milan e domenica ha affrontato l’Inter nel derby di Milano nuovamente da tecnico rossonero.

Un derby ad alta tensione, con molte occasioni non concretizzate da entrambe le squadre. Tuttavia, i rossoneri sono riusciti a imporsi e conquistare tre punti grazie al gol di Pulisic, che ha chiuso i conti a San Siro nel secondo tempo. Per l’Inter, due pali e un super Maignan, protagonista ancora una volta parando il rigore a Calhanoglu, hanno negato il possibile pareggio dei nerazzurri. Dopo il rigore parato a Dybala nella sfida contro la Roma, un’altra grande prestazione che dà respiro alla squadra di Allegri, reduce da un pareggio amaro col Parma prima della sosta per le nazionali.

Tuttavia, la gioia per il derby vinto non basta a placare gli animi, perché nelle ultime ore è emersa una bufera che ha coinvolto direttamente il tecnico.

Mazzata per Allegri: un errore potrebbe pesare a lungo al tecnico

In particolare, a far storcere il naso a Allegri sono state le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che ha commentato alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso allenatore.

Nella conferenza stampa pre-Inter, Allegri aveva rivelato aspetti del proprio passato, parlando di una decisione importante presa in una sola notte: scegliere dove sedere in panchina per scrivere un nuovo capitolo della propria carriera. L’indiscrezione risale al 2021, quando Allegri doveva scegliere tra Juventus, Inter e Real Madrid. Alla fine, il tecnico toscano scelse la Juventus per la sua seconda avventura in bianconero.

“E naturalmente ha fatto la scelta sbagliata sul piano professionale (Real tutta la vita) ma giusta in funzione di suo figlio e della sua pigrizia. Ho scritto più volte delle offerte di Florentino e Zhang (anche se questa era economicamente inaccettabile) e con un filo di ritardo Max ha confermato tutto. A Madrid gli offrivano 8,5 milioni a crescere”, ha commentato Zazzaroni.

Tuttavia, questa scelta è stata commentata da Zazzaroni, che non ha condiviso la decisione professionale di Allegri. Secondo il direttore del Corriere dello Sport, la scelta più adeguata sul piano professionale sarebbe stata il Real Madrid, non solo per il prestigio della piazza e della squadra, ma anche per i vantaggi economici che ne sarebbero derivati.