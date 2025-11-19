Ha chiamato Allegri, Gimenez gli lascia il posto: tutto pronto per gennaio

Il mercato in casa Milan è uno dei temi più centrali: per il post Gimenez la dirigenza avrebbe individuato già un profilo per gennaio

Terminata anche la terza sosta per gli impegni delle Nazionali, il Milan di Massimiliano Allegri può finalmente tornare a concentrarsi sul campionato. Per la 12° giornata di Serie A, la squadra rossonera affronterà prima il Derby di Milano contro l’Inter, in programma il prossimo 23 novembre alle 20:45, e successivamente un doppio incontro con la Lazio, prima in campionato e poi in Coppa Italia. Impegni decisivi per mantenere alto il livello di continuità del Milan in entrambe le competizioni.

Ma, come sempre, anche il tema mercato resta uno dei più caldi a Milanello, soprattutto in vista dell’imminente sessione di gennaio. I dirigenti rossoneri sono infatti al lavoro da settimane per individuare i rinforzi più adatti da mettere subito a disposizione di Allegri. Uno dei reparti che necessita maggiormente di interventi è senza dubbio quello offensivo, e la dirigenza ha già in mente alcuni profili utili a raggiungere gli obiettivi della seconda parte di stagione.

Dato l’apporto non soddisfacente di Santiago Giménez e Christopher Nkunku, il club sta valutando l’arrivo di un nuovo numero nove che risponda alle caratteristiche richieste da Allegri. E un nuovo nome, in particolare, sarebbe già stato inserito sulla lista rossonera.

Milan, in arrivo un nuovo attaccante per gennaio

Uno dei profili che sta prendendo sempre più quota è quello di Nicklas Füllkrug: ormai ai margini del West Ham, potrebbe essere proposto alla dirigenza rossonera. Il centravanti tedesco non è nuovo al Milan, dato che era già stato accostato al club nell’estate 2024, salvo poi scegliere la Premier League mentre i rossoneri puntavano su Álvaro Morata.

Tuttavia, né l’esperienza di Morata al Milan né quella di Füllkrug al West Ham hanno avuto l’esito sperato: lo spagnolo non è mai riuscito a incidere pienamente in rossonero, mentre il tedesco ha trovato poca continuità, fermandosi a meno di 20 presenze complessive lo scorso anno solo sei in questa stagione, con appena tre reti realizzate. Un rendimento deludente, condizionato anche da alcuni infortuni che ne hanno complicato la stagione.

Nonostante ciò, per gennaio l’opzione dell’ex Borussia Dortmund potrebbe risultare particolarmente interessante per la dirigenza rossonera, che, con un solo impegno settimanale, potrebbe ritrovare in lui le caratteristiche del numero 9 ideale per Allegri. Resta comunque vero che non sarà semplice per il Milan assicurarsi un giocatore di questa caratura a gennaio, anche in caso di cessione di Santiago Giménez, che continua a non convincere né tecnico né dirigenti.

Il Milan dovrà quindi sfruttare al meglio le ultime settimane a disposizione prima dell’apertura ufficiale del mercato di gennaio per individuare il profilo giusto da inserire in un reparto offensivo che necessita urgentemente di essere rinforzato.