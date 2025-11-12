Romano manda Lewandowski al Milan, già pronto per giugno: tifosi impazziti

Nuove idee da parte della dirigenza rossonera per le prossime sessioni di mercato: Lewandowski arriva al Milan per giugno

Il mercato di gennaio si avvicina e le società iniziano già a muoversi per garantire ai propri allenatori i rinforzi necessari, puntellando i reparti che nella scorsa sessione estiva sono rimasti scoperti. In casa Milan, la priorità sarà quella di rialzarsi dopo il pareggio con il Parma, risultato che ha inevitabilmente abbassato il morale della squadra. Durante la sosta, Allegri e i suoi dovranno ritrovare convinzione e mentalità, per ripartire con la giusta consapevolezza delle proprie forze e recuperare terreno in classifica.

Uno dei temi centrali rimane però resta sempre il mercato. La dirigenza rossonera è consapevole che serviranno innesti mirati, soprattutto nel reparto offensivo, dove è mancato un vero centravanti capace di garantire continuità e gol. L’assenza di Rafael Leão per infortunio ha pesato, e l’apporto di Gimenez non è stato quello sperato. Per questo motivo il Milan è alla ricerca di un nuovo nome per l’attacco. Nelle ultime ore è tornato a circolare un nome di grandissimo prestigio: Robert Lewandowski.

Il paragone che molti fanno è con l’affare Modrić, arrivato a Milanello a parametro zero dopo la lunga esperienza al Real Madrid. Il croato, nonostante l’età, sta offrendo un rendimento straordinario sotto la guida di Massimiliano Allegri, dimostrando che il talento e la classe non conoscono tempo. Un colpo “alla Modrić”, insomma, ma stavolta per il reparto offensivo.

Lewandowski-Milan, operazione per la sessione di giugno

Il centravanti del Barcellona nelle scorse settimane è stato infatti accostato al Milan, tuttavia l’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, ha fatto il punto sul proprio canale YouTube, e rivelato alcuni retroscena.

“È arrivata dalla Spagna una notizia anche forte da parte di Sport che racconta come il Milan voglia provare Robert Lewandoswki a gennaio. Quello che risulta a proposito di questo discorso legato a Lewandowski, al di là dell’apprezzamento e dell’opportunità di portare in Italia un giocatore come il polacco nel 2026 che al di là dell’età, come il caso di Modric dimostra, sarebbe un colpo straordinario – ha dichiarato il giornalista – è che anche parlando con chi è vicino a Robert Lewandowski, l’attaccante non abbia intenzione di spostarsi a gennaio. Non vuole andare via a gennaio, è convinto personalmente che il Barca possa fare strada in diverse competizioni, Champions inclusa, e chiudere nel modo migliore la sua esperienza al Barcellona.”

Il giornalista ha quindi precisato che Lewandowski non sembra intenzionato a lasciare il Barcellona già a gennaio: il suo obiettivo è infatti quello di concludere la stagione in blaugrana. Tuttavia, con un contratto in scadenza nel giugno 2026, l’idea di un addio alla Liga non è da escludere in futuro. E perché no, magari proprio a parametro zero, per aprire un nuovo capitolo della sua carriera in rossonero.